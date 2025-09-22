Какие лекарства нельзя принимать вместе с газировкой

Хотите запить лекарство газировкой? Это может быть не так безобидно, как кажется. Вот с какими лекарствами её употреблять нельзя.

Антациды. Они нейтрализуют кислоты в желудке, а кислотность и углекислый газ в газированных напитках могут вызвать нежелательное газообразование и отрыжку. Это усугубит вздутие и симптомы рефлюкса. Лучше всего запивайте лекарство водой и избегайте газировки минимум в течение часа после этого.

Левотироксин. Его лучше принимать натощак, запивая чистой водой, и подождать не менее 30–60 минут перед употреблением газировки или еды.

Азольные противогрибковые препараты. Их эффективность может снизиться при приёме вместе с газировкой. Клинический фармацевт Алиса Рид объясняет, что газированные напитки типа колы увеличивает сывороточную концентрацию азольных противогрибковых препаратов, которые могут быть токсичными для организма.

Антибиотики тетрациклинового ряда. Их нужно принимать натощак и запивать чистой водой.

Метотрексат. В коле и других газированных напитках много кофеина, который может усиливать токсичность метотрексата.

Алендронат. Его одновременный приём с колой может снизить эффективность лекарства.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.