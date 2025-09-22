Чем опасно употребление алкоголя во время болезни

Употребление алкоголя во время ОРВИ, гриппа или коронавирусной инфекции небезопасно и может существенно ухудшить течение болезни, предупредил в беседе с RT Руслан Исаев, врач-психиатр, нарколог, руководитель психиатрической и наркологической Клиники доктора Исаева, президент Независимой наркологической гильдии.

«Во-первых, алкоголь сам по себе угнетает иммунную систему, снижает способность организма сопротивляться вирусам и бактериальной инфекции. При этом восстановление затягивается, а риск осложнений возрастает. Кроме того, алкоголь вызывает обезвоживание и способствует потере витаминов и микроэлементов, необходимых для регенерации тканей и нормальной работы иммунитета», — подчеркнул он.

Во-вторых, сочетание алкоголя с лекарственными препаратами несёт серьёзные риски, добавил собеседник RT.

«Никто не проводил масштабных исследований для всех групп антибиотиков и всех видов алкоголя, поэтому нельзя достоверно утверждать, что какие-то комбинации безопасны. Наоборот, накопленные факты говорят в пользу их несовместимости. Алкоголь может снижать эффективность антибиотика, препятствовать его связыванию с нужными белками или замедлять выведение продуктов распада, что повышает риск токсического действия и непредсказуемых аллергических реакций», — добавил эксперт.

И антибиотики, и алкоголь оказывают нагрузку на печень, отметил Исаев.

Говоря о сочетании с противовирусными и жаропонижающими препаратами, врач подчеркнул, что алкоголь может изменять метаболизм этих лекарств, усиливать их побочные эффекты и нагрузку на печень.

«Например, сочетание спиртного с парацетамолом многократно повышает риск токсического поражения печени», — заявил нарколог.

Также, по его словам, при приёме с иммуностимуляторами и симптоматическими средствами (противокашлевыми, антигистаминными, седативными) алкоголь также может давать непредсказуемые эффекты — от чрезмерной сонливости и падения давления до выраженных нарушений сердечного ритма.

«В-третьих, если назначены антибиотики или противовирусные препараты, значит, заболевание протекает в среднетяжёлой или тяжёлой форме. В этот период организму крайне необходимы ресурсы для выздоровления, а алкоголь будет только мешать. Поэтому рекомендация однозначна: при ОРВИ, гриппе, коронавирусе и любых других инфекциях от употребления алкоголя следует воздержаться», — подчеркнул он.

Если человек не может отказаться от алкоголя даже на короткий период лечения (семь — десять дней), это может быть сигналом о том, что у него уже формируется зависимость, добавил Исаев.

