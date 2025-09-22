Нарколог назвал опасную регулярность употребления алкоголя

Регулярное употребление алкоголя более двух-трех раз в неделю может быть тревожным сигналом, указывающим на риски развития алкоголизма, предупредил в разговоре с «Лентой.ру» врач-психиатр, нарколог, руководитель психиатрической и наркологической клиники Руслан Исаев.

«В современной наркологии мы отошли от простого подсчета дней употребления как единственного маркера проблемы. Ключевой критерий — не частота, а утрата контроля и приоритет алкоголя над другими сферами жизни, — подчеркнул нарколог. — Если говорить условно, то регулярное употребление алкоголя более двух-трех раз в неделю — это уже тревожный сигнал, требующий внимательной оценки, но еще не диагноз».

Исаев объяснил, что важна не частота употребления спиртного, а то, как именно происходит употребление и какие симптомы его сопровождают. Тревожными признаками врач назвал труднопреодолимую тягу к алкоголю, снижение способности контролировать употребление, рост толерантности и другие.

«Другой потенциальный симптом алкоголизма — состояние отмены, которое вызывает желание и необходимость "похмелиться" с утра. Это не просто плохое самочувствие, а тремор, потливость, тахикардия, — объяснил врач. — Другие опасные симптомы — это пренебрежение другими удовольствиями, интересами из-за употребления алкоголя, продолжающееся употребление вопреки очевидным последствиям для здоровья, семьи и работы. Человек осознает вред, но уже не может прекратить».

В качестве самопроверки нарколог предложил попробовать отказаться от алкоголя на месяц или хотя бы две недели. Если это оказывается сложным, увеличивается желание выпить, тревожность, нервозность, нарушается сон, возникает беспричинная агрессия по мелочам, Исаев рекомендовал задуматься о визите к специалисту.

Ранее ученые выяснили, что молоко яка может смягчать повреждения мозга, вызванные хроническим употреблением алкоголя. Эксперимент на мышах показал: продукт снижает тревожность, уменьшает воспаление и защищает нервные клетки от окислительного стресса.