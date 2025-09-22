Названы полезные для здоровья зубов продукты

По словам стоматолога Максима Лабухина полезны для здоровья зубов твердые овощи и фрукты, такие как морковь, яблоки, груши, огурцы и свекла. За счет своей твердой поверхности они помогают очищать зубы от налета и стимулируют кровообращение в деснах.

Полезными продуктами врач также назвал зелень, богатую кальцием и фолиевой кислотой, а также ягоды, содержащие различные витамины и микроэлементы. Определенную пользу несут и орехи, поскольку они содержат в себе аминокислоты и полиненасыщенные жиры.

Особенно полезной Лабухин считает молочную продукцию. В ней содержится кальций и фосфор, которые нужны для реминерализации эмали, пишут Известия.

«Разнообразное питание, богатое витаминами и минералами, в сочетании с правильной гигиеной полости рта способствуют сохранению прочной эмали и снижают риск кариеса», — добавил эксперт.

