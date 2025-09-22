Эксперт назвал добавки, которые помогают в борьбе с депрессией

Употребление в пищу витаминов D, группы B, Омега-3 и магния способно помогать страдающему депрессией человеку бороться со своим расстройством. Об этом сообщил ТАСС ассистент кафедры фармакологии Института фармации и медицинской химии Пироговского университета, младший научный сотрудник отдела медицинской химии и токсикологии Денис Борозденко.

"Омега-3 жирные кислоты входят в состав клеточных мембран нейронов, уменьшают воспаление, которое связывают с депрессией, и влияют на передачу серотонина и дофамина. Эти соединения содержатся в жирной рыбе, или [их] можно принимать отдельно в виде БАДов", - рассказал Борозденко.

По его словам, дефицит витамина D напрямую коррелирует с повышенным риском депрессивных расстройств, особенно в условиях, когда солнечных дней становится все больше. Чтобы покрыть дефицит отсутствия достаточной инсоляции, достаточно 1000 МЕ витамина D в день.