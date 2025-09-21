Тыква и другие самые полезные для здоровья сердца осенние продукты

Врач-диетолог «СМ-Клиника» Елена Устинова выразила мнение, что лучшим компонентом правильного ужина является белок.

«Самым ценным и легкоусвояемым источником белка считаются рыба и морепродукты, особенно если их готовить в запечённом виде. Подойдут также яйца, творог, курица, а иногда и нежирная говядина или свинина — главное, сочетать их с овощами», — сказала она в беседе с Life.ru.

Как отметила эксперт, вечером стоит избегать жирных, слишком солёных и тяжёлых блюд, так как они могут вызвать проблемы с пищеварением.

В свою очередь, диетолог Ирина Писарева в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» рассказала, что осенью укрепить иммунитет поможет регулярное употребление таких продуктов, как тыква, яблоки, айва, лук и чеснок.

«Тыква идеально подходит для супов, запекания и различных рагу. Она богата бета-каротином — витамином А, который важен для иммунитета, также богата витаминами Е, С, К, калием, клетчаткой. Морковь тоже полезна для иммунитета», — сообщила эксперт.

Как добавила Писарева, лук и чеснок содержат фитонциды, яблоки — антиоксиданты, пектин и витамин С, а айва — железо, медь и цинк.

Ранее главный внештатный специалист-диетолог столицы Антонина Стародубова рассказала, что рис с овощами может стать хорошей альтернативой макаронам и картофелю.