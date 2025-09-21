Эксперт назвал неожиданную причину переедания

Также расскажем о других неожиданных рисках для здоровья.

В погоне за модными тенденциями или желанием подчеркнуть фигуру многие часто выбирают облегающую и даже тесную одежду. Однако мало кто задумывается, что у этого, казалось бы, безобидного решения могут быть серьёзные последствия не только для физического здоровья, но и для пищевого поведения.

«Ношение тесной одежды не провоцирует переедание напрямую, но может стать причиной возникновения дискомфорта, стресса и тревожности, которые, в свою очередь, нередко приводят к чрезмерному потреблению пищи», — Светлана Каневская, доктор медицинских наук, профессор, руководитель клиники внутренних болезней ЕМС.

Существует множество негативных последствий для здоровья, связанных с ношением одежды, которая слишком плотно облегает тело. Они могут проявляться в виде проблем с внутренними органами, кожных реакций, ограничения подвижности и негативного влияния на психоэмоциональное состояние.

Почему тесная одежда может провоцировать переедание?

Профессор Светлана Каневская объяснила, как тесная одежда может быть связана с перееданием.

Хронический дискомфорт и стресс. Одежда, которая вызывает физический дискомфорт, усиливает стрессовое состояние. У людей, склонных к эмоциональному перееданию, негативные эмоции часто становятся катализатором чрезмерного потребления пищи.

Подавление и искажение сигналов организма. Один из ключевых моментов — нарушение связи между мозгом и желудочно-кишечным трактом. Тугие пояса, корсеты и утягивающее белье оказывают механическое давление на область живота. Так нарушается способность организма корректно воспринимать сигналы о голоде и насыщении, что ведёт к неправильному пищевому поведению.

Более того, некомфортная одежда способна негативно влиять на процесс пищеварения, замедляя моторику кишечника и вызывая ощущения дискомфорта, которые человек может ошибочно воспринимать как чувство голода.

Ограничение движения и снижение расхода калорий. Тесная одежда невольно заставляет человека меньше двигаться: избегать лишних шагов, наклонов, глубоких вдохов. Между тем ограничение свободы движений снижает уровень физической активности, что со временем может способствовать набору лишнего веса и закреплению привычки переедать на фоне психоэмоционального напряжения.

Последствия ношения тесной одежды

Проблемы с пищевым поведением — лишь вершина айсберга. Систематическое ношение тесной одежды может спровоцировать целый ряд серьёзных проблем со здоровьем.

Проблемы с кожей. Чрезмерное трение ведёт к раздражению кожных покровов, появлению покраснений и высыпаний, а также создаёт благоприятные условия для развития грибковых и бактериальных инфекций, особенно в таких зонах, как паховая область, подмышки и область под грудью.

Нарушения кровообращения. Тесные брюки, особенно в области паха (джинсы-скинни), сдавливают крупные сосуды, нарушая нормальный кровоток в нижних конечностях. Это повышает риск развития варикозного расширения вен, ощущения тяжести в ногах и отёков.

Трудности с дыханием. Тесная одежда ограничивает подвижность грудной клетки, что мешает полноценному дыханию. В результате могут возникать головокружения, чувство усталости и нехватка воздуха.

Поражения нервной системы. «Синдром тесных джинсов», длительное сдавливание наружного кожного нерва бедра, может привести к парестензии — онемению, покалыванию и жжению в области бёдер.

Расстройства пищеварительной системы. Сильное давление на область живота способно спровоцировать гастроэзофагеальный рефлюкс, изжогу и усугубить симптомы диспепсии (несварение желудка).

Гинекологические и урологические проблемы. Тесное нижнее бельё и брюки нередко становятся причиной раздражения слизистых оболочек, развития грибковых инфекций и повышения риска возникновения цистита.

Психоэмоциональные расстройства. Неудобная одежда снижает уровень комфорта и может стать причиной снижения самооценки, повышенной раздражительности и нервозности.

Чтобы избежать подобных проблем со здоровьем, следует выбирать одежду по размеру, отдавать предпочтение натуральным, дышащим тканям. Также нужно отказаться от тугих поясов и утягивающего белья для повседневной носки — оставьте это для особых случаев и носите не дольше четырёх-пяти часов.

Прислушивайтесь к своему телу. Если вы чувствуете желание расстегнуть пуговицу на брюках сразу после еды — это верный признак того, что одежда слишком тесная и мешает нормальному пищеварению.

