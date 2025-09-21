Перечислены фрукты и овощи, полезные для профилактики авитаминоза

Лучшее средство восполнить уровень полезных веществ — пить отвары облепихи, клюквы, шиповника.

Укрепить иммунитет осенью поможет регулярное употребление лука, чеснока, тыквы, яблок и айвы. Такие рекомендации в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» дала Ирина Писарева.

«Начну с овощей осеннего сезона, именно с клетчатки. Тыква идеально подходит для супов, запекания и различных рагу. Она богата бета-каротином — витамином А, который важен для иммунитета, также богата витаминами Е, С, К, калием, клетчаткой. Морковь тоже полезна для иммунитета. Рекомендуется употреблять свёклу, которая богата фолиевой кислотой, марганцем, железом, улучшает кроветворение. Природные антибиотики — лук и чеснок. Они обладают противовирусным свойствами благодаря фитонцидам. Регулярное употребление лука и чеснока — лучшая защита от простуд. Яблоки содержат мощные антиоксиданты, пектин, витамин С. Айва полезна для иммунитета — источник железа, меди, цинка. Отвары облепихи, клюквы, шиповника — лучшее средство от профилактики авитаминоза».

