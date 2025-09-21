Эксперт назвал пять лучших осенних ягод для укрепления иммунитета

Они защитят от простуд и авитаминоза. Депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин в беседе с Life.ru рассказал, какие осенние ягоды наиболее эффективны для укрепления иммунитета в зимний сезон.

Специалист представил рейтинг самых полезных ягод, которые стоит включить в рацион каждому.

Калина. Заняла первое место как «исконно русский суперфуд». Ягоды поддерживают сердечно-сосудистую систему, снижают давление и обладают противовоспалительным эффектом. Чай с калиной и мёдом — проверенное средство при первых признаках простуды. Брусника. Натуральный антисептик и диуретик, особенно полезный для здоровья почек. Благодаря бензойной кислоте ягоды отлично хранятся без консервации. Шиповник. Абсолютный чемпион по содержанию витамина C, который необходим для борьбы с авитаминозом. Для максимальной пользы эксперты рекомендуют не кипятить, а настаивать его плоды в термосе. Рябина черноплодная. Улучшает состояние крови, снижает холестерин и укрепляет сосуды. Её терпкий вкус можно смягчить, перетерев ягоды с сахаром или добавив в компот. Облепиха. Натуральный бальзам, который заживляет слизистые, ягоды полезны для желудка и являются ценным источником витаминов.

На наших дачах и в подмосковных лесах растёт абсолютно всё для того, чтобы быть здоровыми и энергичными. Нужно лишь не лениться и уделить время сбору этих ягод. Это гораздо полезнее и дешевле, чем покупать синтетические витамины в аптеке, – отметил Чаплин.