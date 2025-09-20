Сомнолог рассказал, как победить сонливость после недосыпа

Бывают ситуации, в которых никак не получается отойти ко сну вовремя, а то и вовсе приходится не ложиться спать. Но рабочие, бытовые и прочие обязательства не могут подождать, а потому на следующий день приходится вставать в состоянии недосыпа. Как его убрать и что делать, если вы не выспались, но все равно надо работать, «Вечерней Москве» рассказала врач-сомнолог, невролог Елена Царева.

© Вечерняя Москва

Эксперт сразу предупредила: «отыграть» у организма недостаток сна никак не получится. Поэтому идея отоспаться на выходных взамен будней без сна не так хороша, как кажется.

«Есть мнение, что не более 60 процентов последствий недосыпа можно "вернуть обратно". Но как впрок нельзя выспаться, так и обратно отоспаться тоже. Приходится спать каждую ночь», — объяснила врач.

Если недосып все же случился, то стоит поговорить об инерции сна. Это понятие, которое включает в себя первое время после пробуждения.

«В норме это 15, максимум 30 минут, но все-таки стремимся к 15. Факторов, которые на это влияют, огромное количество», — отметила сомнолог.

В число этих факторов входят все обстоятельства, связанные со сном:

во сколько заснули и проснулись;

в каких условиях спали;

насколько сон регулярен;

качественным ли был сон и так далее.

«Все, что связано со сном, влияет на то, как будет чувствовать себя человек утром и насколько длинная инерция будет», — сообщила собеседница «ВМ».

Инерцию можно уменьшить употреблением кофеина, преобладанием яркого белого света, а также специальными очками для фототерапии.

«Это помогает перестроить биоритмы и быть более бодрым. Также кому-то помогает умывание холодной водой, вода с лимоном, легкий завтрак. Все это — наиболее действенные способы. Остальные не так эффективны», — обратила внимание Царева.

При этом не только недосып, но и слишком продолжительный сон может навредить здоровью. Так, сон продолжительностью более десяти часов в сутки может повысить риск инсульта, диабета и даже преждевременной смерти. Чем еще опасен продолжительный сон и какие болезни могут к нему привести, выясняла «Вечерняя Москва».