Гастроэнтеролог рассказал, какие полезные продукты могут навредить печени

Это неожиданные угрозы для здоровья главного «фильтра» организма. О том, от чего стоит отказаться для сохранения здоровья печени, в беседе с aif.ru рассказала врач-гастроэнтеролог Наталья Морозова.

По словам эксперта, в группу риска входят продукты, богатые насыщенными животными жирами. Несмотря на наличие витаминов, сливочное масло и жирное мясо (например, утка, гусь) при ослабленной печени могут стать прямой дорогой к жировому гепатозу.

Неожиданную угрозу несут и некоторые виды зелени, а также кислые продукты. Кинза, щавель, черемша, киви и клюква содержат высокие концентрации кислот и эфирных масел, которые раздражают желчевыводящие пути и могут нарушить их работу.

Особое внимание врач уделила опасности сладких фруктов и мёда. Фруктоза, в отличие от глюкозы, перерабатывается почти полностью в печени. Её избыток легко превращается в жир и накапливается в клетках органа, что также ведёт к гепатозу. Кроме того, фруктоза слабо сигнализирует о сытости, что провоцирует переедание.

Главными же врагами печени остаются продукты с добавленным сахаром: газированные напитки, сиропы и даже некоторые сахарозаменители на основе фруктозы. Вредит органу и избыток соли, который нарушает процесс переваривания жиров и создаёт условия для образования камней в желчном пузыре.