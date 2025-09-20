Гастроэнтеролог рассказал, как отличить чистоту от навязчивой стерильности

Если в желудке есть соляная кислота, которая обеззараживает что угодно, то можно ли есть овощи и фрукты грязными и стоит ли мыть руки перед едой? О том, когда чистота необходима, а когда она вредит, во Всемирный день чистоты «Газете.Ru» рассказал гастроэнтеролог, гепатолог, автор 160 научных работ, 10 практических руководств для врачей, бестселлера «Гастро-книга», руководитель Гастро-центра Института пластической хирургии Сергей Вялов.

© unsplash

— Давайте начнем с самого распространенного мифа. Правда ли, что желудок — это просто хранилище для еды, а кислота в нем нужна лишь для обеззараживания?

— Это очень упрощенное и устаревшее представление. Эволюционно, да, одна из ключевых задач желудочного сока — именно барьерная, защитная. Он уничтожает подавляющее большинство бактерий и микробов, которые попадают к нам с пищей, что спасает нас от постоянных отравлений и инфекций. Но это лишь половина правды.

Желудок — это не склад, а еще и блендер, который переминает еду и превращает ее в пюре.

Соляная кислота создает идеальную среду для подготовки белков к пищеварению, но сама их не переваривает. Однако без этой кислоты дальнейшее переваривание мяса, бобовых и других белковых продуктов уже с помощью ферментов было бы просто невозможным. Так что желудок выполняет и критически важную пищеварительную функцию.

— Можно ли есть немытые овощи прямо с грядки, если желудок все обеззаразит?

— Это крайне опасное заблуждение! Желудочный сок — мощный барьер, но не непроницаемый щит.

Доза имеет значение. Если вы съедите продукт, обильно обсемененный патогенами (например, сальмонеллой или норовирусом), количество микробов может оказаться слишком большим, и часть из них успешно пройдет в кишечник, вызвав серьезную инфекцию.

Не все микробы погибают мгновенно. Прохождение пищи через желудок занимает время. Некоторые микроорганизмы, защищенные частицами пищи или собственной устойчивостью, могут выжить.

Токсины. Желудочный сок бессилен против токсинов, которые уже выработали бактерии на продукте. Эти токсины вызовут отравление, даже если самих бактерий уже не будет в живых.

Пищевод. Заражение может начаться еще в пищеводе, который не защищен кислотой. Некоторые вирусы и бактерии могут вызвать воспаление и там.

Так что мытье продуктов — это не паранойя, а базовый метод профилактики инфекций.

— Некоторые люди, — в том числе биологи, сознательно не моют фрукты, чтобы тренировать свою иммунную систему? Есть ли в этом смысл?

— Здесь важно разделять понятия «грязь» и «разумное разнообразие».

Поедание явно грязных продуктов с земли — это не тренировка, а русская рулетка с патогенами.

Но давайте все же отличать просто грязь от микробов. Однако стерильная жизнь тоже вредна. Современная «гигиеническая гипотеза» гласит, что недостаточный контакт с безобидными микроорганизмами окружающей среды в детстве ведет к неправильному созреванию иммунитета и повышает риск развития аллергий и аутоиммунных заболеваний. Но этот контакт должен быть безопасным: игра с животными, прогулки в парке, употребление фермерских продуктов (но мытых!), а не поедание песка с детской площадки.

— То есть чистота вредна?

— Вредна не чистота, а навязчивая стерильность. Антибактериальное мыло для ежедневного использования дома избыточно, — оно уничтожает и полезную кожную микрофлору и способствует росту устойчивых к антибиотикам бактерий. Достаточно обычного мыла и воды. Наш организм нуждается в постоянном диалоге с миром микробов, но этот диалог должен быть управляемым и безопасным.

— Из чего состоит «коктейль» желудочного сока и правда ли, что он настолько едкий, что может растворить кожу как отбеливатель?

— Желудочный сок — это не просто кислота. Это сложная смесь, в которую входят:

соляная кислота (HCl) — создает крайне высокий уровень кислотности (pH 1,5), что и является основной агрессивной средой;

пепсин — тот самый фермент, готовящий белки к пищеварению;

слизь — защищает стенки самого желудка от самопереваривания;

внутренний фактор Касла — уникальное вещество, необходимое для всасывания витамина B12 в кишечнике.

Что касается сравнения с отбеливателем — это сильное преувеличение, но доля правды тут есть. Концентрированная соляная кислота действительно вызывает серьезные химические ожоги. Однако в желудке ее концентрация низкая. Этого достаточно для переваривания пищи, но недостаточно, чтобы «растворить палец». Наша кожа, хоть и уязвима, все же обладает определенным защитным барьером. Но экспериментировать, разумеется, не стоит.

— Если среда такая кислая, значит ли это, что желудок стерилен? Или какие-то организмы все-таки могут там выжить?

— Долгое время считалось, что желудок стерилен. Но наука сделала огромный шаг вперед с открытием в 1980-х годах бактерии Helicobacter pylori. Этот микроорганизм — уникальный экстремал. Он вырабатывает фермент уреазу, который расщепляет мочевину из желудочного сока, образуя вокруг бактерии защитное облако аммиака, нейтрализующее кислоту.

Таким образом, H. pylori не просто выживает, а комфортно живет в желудке, часто годами, и является основной причиной развития гастритов, язвенной болезни и даже рака желудка.

Помимо нее, в желудке могут временно находиться некоторые устойчивые виды лактобацилл и стрептококков, но постоянной, разнообразной микрофлоры, как в кишечнике, там нет.

— Как тогда отличается микробный мир разных отделов пищеварительной системы?

— Кардинально! Это три разных государства.

Пищевод: его населяют в основном бактерии, попадающие с пищей и из полости рта (стрептококки, лактобациллы). Микробиом скуден.

Желудок: как мы выяснили, это царство кислоты, где постоянным жителем является практически только H. pylori. Остальные — временные гости.

Кишечник: вот здесь настоящий мегаполис! В тонком кишечнике количество бактерий умеренное (лактобациллы, энтерококки), а в толстом — просто колоссальное. Триллионы бактерий, тысячи видов (бифидобактерии, бактероиды, эубактерии и др.) образуют сложнейшую экосистему — микробиом, который отвечает за окончательное переваривание пищи, синтез витаминов, тренировку иммунитета и защиту от патогенов.

— Давайте поговорим о пересадке микробиома — фекальной трансплантации. Как бактерии выживают при введении через зонд, проходящий через желудок?

— При классической трансплантации донорский материал (кал) тщательно обрабатывается и растворяется в специальном растворе. Полученная взвесь вводится не через рот, а непосредственно в целевую зону — в толстую кишку, через колоноскоп, или в тонкую кишку, через специальный зонд, который проводится через желудок прямо в двенадцатиперстную кишку. Это позволяет миновать агрессивную кислую среду желудка. Введение через рот в виде капсул — более новая и перспективная технология. В этом случае бактерии помещаются в специальные кислотоустойчивые капсулы, которые растворяются только в кишечнике, обеспечивая доставку «живой силы» точно по адресу.

— Действительно ли это лучшее решение для некоторых болезней?

— На сегодняшний день фекальная трансплантация не показала высокую эффективность ни при одном заболевании. Однако исследования на эту тему продолжаются. Что касается различных заболеваний (болезнь Крона, язвенный колит, ожирение, депрессия), то исследования активно ведутся, и обнадеживающие результаты есть, но говорить о том, что это лучшее решение для всех, пока рано.

Это серьезная медицинская процедура, а не панацея и основной вопрос в том, какую именно микрофлору мы будем пересаживать больному человеку? Какая микрофлора на самом деле является здоровой? Или мы пересадим больному с проблемными кишечником микрофлору от человека с больной печенью, и таким образом вылечим ему кишечник, но угробим печень?

Поэтому на сегодняшний день в нашей стране эта процедура не одобрена и не разрешена Минздравом, а проводится только в рамках клинических исследований только в избранных учреждениях, имеющих специальную лицензию на исследования.

— И последний вопрос. Что вы думаете о пробиотиках из аптеки? Некоторые эксперты говорят, что они бесполезны, так как не выживают в желудке и не приживаются в кишечнике.

— Это не совсем так. Вопрос эффективности пробиотиков сложный и зависит от трех факторов.

Штамм. Эффективность доказана только для конкретных штаммов бактерий против конкретных заболеваний. Надпись «содержит 10 миллиардов бактерий» ничего не говорит об их качестве и предназначении.

Выживаемость. Современные производители используют технологии микрокапсулирования, которые защищают бактерии от кислоты желудка и доставляют их в кишечник.

Колонизация. Да, большинство пробиотических бактерий не заселяют кишечник навсегда. Они проходят транзитом. Но даже за время этого «транзита» они успевают сделать важную работу: подавить рост патогенов, усилить выработку слизи, поддержать иммунный ответ. Их можно сравнить с партизанами, которые приходят на помощь местной армии (собственной микрофлоре), но не остаются жить.

Поэтому пробиотики не бесполезны, но и не волшебная таблетка. Их следует рассматривать как лекарство и принимать конкретные штаммы в конкретных ситуациях, а не просто пить «много полезных бактерий» для абстрактного «улучшения пищеварения». Лучшая же поддержка для микробиома — это разнообразное питание, богатое клетчаткой (пребиотиками), которая является пищей для ваших собственных, родных бактерий.

Поддерживать здоровье желудочно-кишечного тракта — это значит не стремиться к стерильности, а разумно взаимодействовать с микромиром, кормя правильными продуктами именно своих внутренних союзников — триллионы бактерий, от которых зависит наше здоровье в целом.