Чем полезен виноград и от каких заболеваний он защищает

Виноград — любимое лакомство многих россиян, доступное круглый год. В нем содержится много полезных веществ, однако некоторым людям его нужно исключить из рациона из-за потенциального вреда для организма. «Вечерняя Москва» узнала у врача-диетолога, кандидата медицинских наук Елены Соломатиной о пользе и вреде винограда.

Полезные свойства винограда

Как рассказала эксперт, виноград оказывает профилактическое воздействие, предотвращая болезни легких, сердечно-сосудистой системы и онкологические заболевания, а также обладает антиэйдж-эффектом.

«В кожице красного и темного винограда таких сортов, как "Каберне Совиньон", "Мерло", "Изабелла" и "Конкорд", содержится много полифенолов, а в косточках — антоцианов. Полифенолы оказывают антиоксидантный эффект. Например, французы пьют много качественного вина и меньше страдают от сердечно-сосудистых заболеваний, потому что при его изготовлении виноград перерабатывают вместе с кожурой и косточками. Однако важно помнить, что все же не стоит пить много вина, так как возрастает риск заболеваний печени. Лучше употреблять в пищу непереработанные ягоды», — сказала она.

Диетолог отметила, что также виноград продлевает жизнь, профилактирует развитие злокачественных опухолей и сахарного диабета.

«В кожице красного винограда содержится ресвератрол — это фитоалексин с антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Он вызывает экспрессию гена, который продлевает жизнь. Помимо этого, у винограда есть кардиопротективное действие, он предотвращает развитие онкологических заболеваний и сахарного диабета», — говорит Соломатина.

По ее словам, виноград способствует выработке оксида азота, который расширяет сосуды и понижает артериальное давление, препятствует накоплению дефектных белков в головном мозге. Соответственно, снижается риск развития болезни Альцгеймера, деменции и слабоумия.

Кроме того, виноград наполняет организм энергией, поэтому ранее его в больших количествах давали ослабленным больным, которым необходимы усиленное питание и глюкоза.

«У красного винограда есть отхаркивающее свойство, поэтому его полезно есть людям с бронхолегочными заболеваниями. Зеленые сорта винограда, например "Шардоне" и "Совиньон Блан", улучшают работу желудочно-кишечного тракта, — сообщила собеседница «ВМ».

Норма потребления и противопоказания

По ее словам, здоровым людям можно есть 100–150 граммов винограда в день, тогда он принесет только пользу организму и не нанесет вреда здоровью.

«Однако виноград содержит большое количество сахаров, глюкозы и фруктозы, поэтому им не рекомендуют чрезмерно увлекаться. Виноград в большом количестве может вызвать вздутие живота, диарею и интоксикацию организма, поэтому лучше придерживаться разумной нормы потребления», — предупредила Соломатина.

Эксперт добавила, что людям с некоторыми заболеваниями лучше полностью исключить виноград из рациона питания. К ним относятся:

сахарный диабет;

ожирение и лишний вес;

индивидуальная непереносимость;

метеоризм;

язва желудка;

дисбактериоз кишечника.

