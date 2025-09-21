Перечислены напитки, которые сбалансируют гормоны

При гормональном дисбалансе вы можете столкнуться с перепадами настроения, приливами, нерегулярными менструациями или нежелательным ростом волос. Решить эту проблему может обычный чай.

Зелёный чай. Он поддерживает чувствительность к инсулину и уровень эстрогена. Свойства зелёного чая могут быть полезны при синдроме поликистозных яичников. Для этого нужно его регулярно пить минимум три месяца. Ещё одно исследование показало, что женщины, которые пили зелёный чай ежедневно на протяжении более 20 лет, имели более здоровый уровень эстрогена, более низкий вес и более крепкий сон. У мужчин в аналогичных исследованиях были более высокий уровень тестостерона, лучшее настроение и более крепкий сон.

Мятный чай. Этот чай снижает уровень тестостерона при синдроме поликистозных яичников (СПКЯ). Исследования также показывают, что он может помочь в контроле веса и уровня сахара в крови, увеличить уровень фолликулостимулирующего гормона (ФСГ), уменьшить акне и дополнительный рост волос при СПКЯ.

Чай из витекса священного. Он облегчает ПМС и повышает уровень прогестерона, что может улучшить регулярность менструаций и фертильность. Витекс священный считается безопасным, если принимать не дольше 3 месяцев. При этом он может вызвать расстройство желудка, головные боли, нерегулярные менструации или зуд.

Чай с майораном. Некоторые исследования показывают, что он может привести в норму уровень женских репродуктивных гормонов. Это улучшит менструальный цикл, уменьшит менструальные спазмы или обильные выделения.

Чай из корня солодки. Он снижает уровень кортизола и имитирует эстроген. Как показали предварительные исследования, корень солодки облегчает приливы, поддерживает здоровье костей во время менопаузы.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.