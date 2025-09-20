Как справиться с синдромом раздраженного кишечника

Исследование выявило возможную причину синдрома раздраженного кишечника с диареей (IBS-D). Ученые обнаружили, что гормон под названием инсулиноподобный пептид 5 (INSL5) может играть ключевую роль в развитии такого состояния. Это открытие может помочь в поиске новых путей лечения. Что такое синдром раздраженного кишечника, почему он возникает и как его лечить, разбиралась «Вечерняя Москва».

Причины возникновения синдрома

Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин рассказал, что синдром раздраженного кишечника проявляется частыми позывами к стулу. Это состояние может быть спровоцировано множеством факторов:

нарушение биоценоза — появление в кишечнике различных микроорганизмов и воспалительная реакция на них;

нарушение микроциркуляции из-за биоценоза — микроорганизмы, которые должны жить в кишечнике, меняются на те, что вызывают воспалительную реакцию;

сидячий образ жизни и последующие нарушение прохождения пищи по кишечнику;

недостаточность ферментов;

прием антибиотиков;

пищевое отравление;

резкое движение кишечника при переживаниях из-за каких-либо психологических воздействий — синдром медвежьей болезни.

«В последнем случае, до тех пор пока травмирующий психологический фактор не закончится, человек будет в таком состоянии пребывать постоянно. Его нервное переживание выражается вот таким образом», — объяснил врач.

Проблемы с кишечником могут быть в том числе вызваны и онкологическими заболеваниями. Они не всегда проявляются таким образом, но синдром раздраженного кишечника может быть одним из симптомов рака.

«Как только стул поменялся и по времени стал учащенным (более трех раз в сутки), это становится поводом для обращения ко врачу, будь то синдром раздраженного кишечника, какое-то заболевание или что-либо еще», — отметил терапевт.

Если затянуть с лечением, то есть риск получить серьезные проблемы со здоровьем. Причин у синдрома может быть множество, и пока они не установлены, человек так и будет страдать от этого состояния.

«Поэтому необходимо срочно обратиться ко врачу. В каждом случае будет свое лечение», — резюмировал Кондрахин.

Симптоматика синдрома

Основными симптомами синдрома раздраженного кишечника являются боль в животе, вздутие и запор, перечислил врач-гастроэнтеролог Никита Харлов.

«Запор может сменяться жидким стулом. Есть две формы заболевания: в одной доминирует запор, в другой — жидкий стул. Обычно поход в туалет облегчает все симптомы: и вздутие, и боли. До тех пор пока человек не пойдет в туалет, он чувствует себя некомфортно», — рассказал врач.

Помимо физиологических симптомов, страдающий от синдрома раздраженного кишечника испытывает и психический дискомфорт. Человека тревожит его состояние, оно мешает вести активную социальную жизнь и приносит переживания. Газообразование, вздутие, боли и урчание отвлекают от обычной жизни и нарушают ее привычный ритм.

«У синдрома раздраженного кишечника может быть множество осложнений, одно из которых — рак кишечника. Это состояние, не взятое под контроль и не выведенное хотя бы в минимальную ремиссию, увеличивает риск онкологического заболевания», — предупредил гастроэнтеролог.

В крайних случаях синдром раздраженного кишечника может привести к воспалительному заболеванию органа. Такое происходит редко, но вероятность этого все же существует. Кроме того, синдром раздраженного кишечника может стать причиной хронической болезни печени на фоне расстройства микрофлоры органа.

«К синдрому раздраженного кишечника более склонны женщины. Но и мужчин, страдающих от него, встречается в последнее время достаточно много», — обратил внимание собеседник «ВМ».

Факторы риска

К факторам риска, которые могут привести к этому состоянию, относятся:

частые, бесконтрольные курсы приема антибиотиков без предварительного тщательного исследования микрофлоры кишечника;

гипотиреоз (сниженная функция щитовидной железы);

частое питание в заведениях фастфуда, общественного питания без соблюдения правил индивидуальной гигиены;

использование гормональных препаратов при аутоиммунных заболеваниях;

хронический гастрит без лечения, что может привести к воспалению желудка и тонкого кишечника;

применение женщинами оральных контрацептивов на основе эстрогенов.

«Еще одним фактором риска могут быть путешествия в экзотические страны, где санитарные условия оставляют желать лучшего. Многие люди возвращаются из таких стран с хроническими инфекциями или с синдромом раздраженного кишечника, который мучает их месяцы, годы, а может и вообще не пройти», — указал Харлов.

Многое зависит и от того, в какие условия человек попадает после такой поездки. Синдром раздраженного кишечника легко становится хроническим и, как правило, тесно оказывается «спаянным» с психикой.

«Человек хронически подвержен каким-то избыточным психоэмоциональным, моральным нагрузкам, которые его отягощают. Такие неблагоприятные заболевания, как синдром раздраженного кишечника, очень легко становятся хроническими», — добавил собеседник «ВМ».

Профилактика и лечение

Кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, гепатолог Петр Ткаченко объяснил, что в случае синдрома раздраженного кишечника присутствует связь между этим органом и мозгом.

«К методам профилактики этого состояния можно отнести местное воздействие, то есть правильное питание. Не есть продукты, которые раздражают слизистые кишечника», — посоветовал врач.

К подобным продуктам могут относиться, к примеру, лук и чеснок. Если человек устранил их из рациона и симптомы снижаются, но синдром раздраженного кишечника остается, то необходимо перейти к следующему этапу профилактики.

«Второй момент — это стресс. В классическом понимании стресс — это то, что представляет угрозу для нашей жизни и нашего социального положения, например увольнение с работы, риск для здоровья и жизни», — указал гастроэнтеролог.

Ситуации, вызывающие нервное и психологическое напряжение, перевозбуждение, у людей с лабильной психикой могут проявляться в виде симптомов синдрома раздраженного кишечника. То есть кишка реагирует на то, что происходит с человеком и его нервной системой.

«Сущность синдрома раздраженного кишечника заключается в том, что при нем есть болевой компонент и для этого нет органического субстрата. Например, когда у нас есть эрозия, боль может проявляться в левом подреберье. Делается гастроскопия, находится эрозия или язва. Ее лечат, и боль проходит. Есть причина, есть следствие. В случае синдрома раздраженного кишечника найти причину становится сложнее», — рассказал собеседник «ВМ».

Боль при этом состоянии может сочетаться с запором, диареей, вздутием живота. И, как правило, чаще всего такие симптомы проявляются на фоне психоэмоционального напряжения.

«В современном мире есть множество различных триггеров, которые выводят нас из состояния равновесия. И сказать: "Не волнуйся, не беспокойся" — можно, но вряд ли это будет работать. Тем не менее в некоторых случаях хорошо помогают различные восточные практики типа йоги, дыхания, цигуна и так далее», — обратил внимание Ткаченко.

Поэтому профилактика синдрома раздраженного кишечника заключается в подборе питания, которое подходит для отдельно взятого пациента, и «работе с раздражителями». А лечение — в назначении спазмолитиков, которые могут воздействовать на отдельные виды боли и нарушение перистальтики кишечника.

«Чаще всего синдром раздраженного кишечника проявляется запором или диареей, то есть повышенной перистальтикой кишечника. И различные классы спазмолитиков могут быть эффективными в отношении этих состояний», — отметил врач.

В случае если этот метод лечения не помогает, пациенту могут назначить нейромодуляторы — препараты, которые действуют на более высоком уровне регуляции нервной системы. Они часто показывают неплохой, даже очень хороший результат при лечении, заключил Ткаченко.

