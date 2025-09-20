Диетолог назвала сладости, которыми можно радовать себя при похудении

Врач-диетолог и нутрициолог Ирина Писарева назвала сладости, которыми можно радовать себя при похудении.

В интервью «Вечерней Москве» она заявила, что зефир без шоколадной глазури, желе, сухофрукты и пастила без орехов допустимы при диетическом питании.

Кроме того, по словам специалиста, для безвредного перекуса также подойдут горький шоколад с высоким содержанием какао и фруктовый мармелад.

«Лучше есть их не на голодный желудок, а после основного приёма пищи – так как сахар будет усваиваться медленнее, – пояснила Писарева. – Также стоит помнить, что в первой половине дня – до 16:00 – калории сжигаются быстрее из-за того, что человек двигается больше. Поэтому баловать себя стоит после завтрака или обеда».

При этом врач напомнила, что любые сладости, включая полезные, содержат калории, поэтому их употребление требует соблюдения общего дефицита.

К примеру, если человек запланировал десерт после обеда, отметила она, количество гарнира придётся сократить, чтобы не останавливать процесс похудения.

«В процессе похудения также важно есть достаточно овощей, так как они содержат большое количество клетчатки, что способствует быстрому и длительному насыщению и улучшает работу ЖКТ», – резюмировала диетолог.

