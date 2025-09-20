Как правильно употреблять шиповник

Шиповник нельзя заваривать кипящей водой. Это связано с тем, что витамин С, находящийся внутри ягоды, разрушится и никакой пользы организму не принесет. Об этом рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

По словам специалиста, в сухом виде шиповник может храниться в сухом виде очень долго. Кроме того, его можно использовать как настои, вместе с тем часть полезных веществ при термической обработке уничтожается.

«Лучше есть сезонные ягоды или замораживать их, тогда они сохраняют практически 100% свою пользу. Можно делать морсы, но, например, в варенье тоже витамины разрушаются, к тому же еще добавляется сахар, цитирует диетолога «Радио 1.

Соломатина подчеркнула, что шиповник является ценнейшим натуральным продуктом, у которого есть много применений для лечения и укрепления иммунитета.

