Диетолог объяснил, почему бутерброды нужно полностью исключить из рациона

Бутерброды с колбасой и сыром являются доступным перекусом. Однако для улучшения качества и продолжительности жизни необходимо полностью исключить это блюдо из рациона, заявил в беседе с aif.ru врач-эндокринолог и диетолог Антон Поляков.

Поляков пояснил, что здоровое и полноценное питание обеспечивает правильное обновление клеток, работу рецепторов и выработку гормонов. В то же время копчёные продукты, такие как колбаса, не имеют безопасной нормы потребления, поскольку по своей сути не являются мясом.

Ключевой совет врача — формировать свой рацион, думая о том, как человек хочет выглядеть и чувствовать себя в пожилом возрасте.

