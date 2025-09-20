Названа лучшая жирная еда на ночь

Полезный ночной перекус способен снять стресс, улучшить здоровье и сон. Врач Лиза Афинская объяснила, что именно можно есть поздно вечером, если человек не успел вовремя поужинать.

По словам эксперта, самым лучшим вариантом является йогурт или творог без сахара.

— С нарезанным фруктом или ягодами. Можно посыпать еду молотой корицей, — добавила она.

Кроме того, ученые подтвердили, что киви и ананас повышают меланин и помогают уснуть, если сделать этого самостоятельно не удается.

Второй вариант перекуса богат полезными жирами — несоленые орехи и семечки.

— Например, миндаль или тыквенные семечки, богатые магнием. Можно незадолго до сна ограничиться одним фруктом и горстью орехов, — уточнила Афинская в своем Telegram-канале.

Есть еще одно важное правило: вечером не стоит пить кофе, энергетические напитки, черный и зеленый чаи.

