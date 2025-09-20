Как квашеные фрукты могут поддержать репродуктивную функцию

От правильного питания зависит наше самочувствие и здоровье организма. Для женщин это особенно важно, потому что включение в рацион тех или иных продуктов может положительно влиять на состояние репродуктивной системы.

Как правильно питаться "РГ" рассказала д.м.н., врач акушер-гинеколог, главный врач семейной клиники "Доктор АННА" Анна Марченко.

Полезная еда

В первую очередь для женского организма нужна еда, которая поддерживает полезную микрофлору интимных органов - лактобактерии. Это все кисломолочные продукты: кефир, натуральный йогурт, простокваша и т.д.

Во-вторых, квашеные овощи и фрукты. Капуста, огурцы, помидоры, яблоки. Наши бабушки в свое время квасили большое количество фруктов: арбузы, сливы, груши и т.д. Сейчас это скорее редкость и совершенно зря. Потому что такие продукты содержат пробиотики и пребиотики, которые помогают поддерживать здоровую микрофлору в кишечнике и интимной зоне. А это сводит к минимуму такие неприятности, как кандидоз или бактериальный вагиноз.

При появлении нарушения микрофлоры многие врачи назначают не только медицинские препараты, но и правильное питание, которое включает кисломолочные, квашенные продукты и минимизирует мучное и сладкое.

Для поддержания гормонального баланса можно рекомендовать орехи, авокадо, оливковое масло. В них содержится большое количество полезных жиров. Они нормализуют уровень половых гормонов, улучшают состояние кожи, волос и поддерживают здоровье слизистой оболочки женских половых органов. К тому же содержат витамины группы В и кальций.

Жирная рыба с большим количеством Омега-3 (лосось, тунец, палтус, скумбрия, сардина) снижает воспаление, повышает иммунитет, что приводит к уменьшению болезненности менструаций, улучшает микроциркуляцию в половых органах.

Не менее полезны курица и морепродукты. Они питательны, являются источником белка в организме, содержат цинк, который участвует в регуляции менструального цикла и поддерживает репродуктивную функцию.

Яблоки, свекла, листовая зелень считаются источником антиоксидантов, фолиевой кислоты. Они улучшают кровоток в половых органах, уменьшая риск появления сексуальных дисфункций.

Вредная еда

Женщинам стоит меньше употреблять быстрые углеводы - мучное, сладкое. Они способны уменьшить количество полезных бактерий, способствуя тем самым росту дрожжеподобных грибков, а также вызвать сухость половых органов.

Также лучше отказаться от переработанных продуктов: колбаса, сосиски, различные полуфабрикаты. За счет высокого содержания насыщенных жиров и холестерина может привести к нарушению кровообращения. Содержание мяса в таких продуктах минимальное. Кроме того, данные продукты могут содержать большое количество соли и усилителей вкуса. Частое их употребление способно привести к нарушению работы почек, а также к развитию различных аутоиммунных заболеваний.

И, конечно же, фастфуд. В такой еде содержится большое количество трансжиров и почти нет полезных микроэлементов и витаминов. Также в них находится избыточное содержание соли и сахара, поэтому употребление фастфуда в больших количествах вредит всем системам организма, включая половую сферу, и становится причиной ожирения. Такие продукты лучше ограничить. Например, ничего страшного, если вы будете есть их раз в месяц, но чаще не стоит.