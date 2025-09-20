Как темный режим на смартфоне влияет на зрение

Переключение интерфейса на чёрный фон стало привычкой для многих. Но сам по себе режим не решает проблему усталости глаз, рассказала в беседе с RT эксперт офтальмологического центра «Зрение» Хадижат Сулейманова.

«Тёмная тема снижает общую яркость и блики, поэтому она комфортнее в условиях низкой освещённости, при светобоязни или мигрени. Она также уменьшает дискомфорт при синдроме сухого глаза за счёт меньшего контраста «экран — окружение». На OLED-дисплеях тёмный фон выключает пиксели и снижает суммарное свечение в темноте», — пояснила она.

Но у тёмной темы есть ограничения, предупредила эксперт.

«Светлые буквы на тёмном фоне расширяют зрачок и усиливают искажения. При астигматизме, возрастных изменениях зрения и сниженной контрастной чувствительности это особенно заметно: читать становится сложнее, вокруг букв появляются ореолы», — добавила специалист.

Отмечается, что при чтении мелкого текста светлая тема даёт преимущество.

«На ярком фоне зрачок меньше, глубина резкости выше, изображение выглядит чётче. В ярких помещениях и при работе с таблицами, картами и графиками светлый фон обеспечивает большую скорость и точность чтения», — добавила врач.

По её словам, главную роль играют настройки: размер кегля, толщина и межстрочный интервал.

«Слишком тонкий шрифт и низкий контраст перегружают глаза, а чрезмерный контраст в темноте усиливает блики. Лучше подстраивать яркость и контраст под освещение, чем полагаться только на саму тему. Оптимально выравнивать яркость экрана с уровнем света в помещении. Слишком яркий экран в темноте или тусклый на солнце одинаково вызывают усталость», — добавила офтальмолог.

По её мнению, на зрительное напряжение сильнее влияют привычки: дистанция до экрана, частота моргания и регулярные паузы.

«Врачи советуют соблюдать правило 20—20—20 (каждые 20 минут смотреть вдаль на 20 секунд), держать экран на расстоянии 30—40 см для смартфона и 40—70 см для монитора», — заключила врач.

