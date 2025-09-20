Как темный режим на смартфоне влияет на зрение

Офтальмолог раскрыла, как тёмный режим на смартфоне влияет на зрение

Переключение интерфейса на чёрный фон стало привычкой для многих. Но сам по себе режим не решает проблему усталости глаз, рассказала в беседе с RT эксперт офтальмологического центра «Зрение» Хадижат Сулейманова.

«Тёмная тема снижает общую яркость и блики, поэтому она комфортнее в условиях низкой освещённости, при светобоязни или мигрени. Она также уменьшает дискомфорт при синдроме сухого глаза за счёт меньшего контраста «экран — окружение». На OLED-дисплеях тёмный фон выключает пиксели и снижает суммарное свечение в темноте», — пояснила она.

Но у тёмной темы есть ограничения, предупредила эксперт.

«Светлые буквы на тёмном фоне расширяют зрачок и усиливают искажения. При астигматизме, возрастных изменениях зрения и сниженной контрастной чувствительности это особенно заметно: читать становится сложнее, вокруг букв появляются ореолы», — добавила специалист.

Отмечается, что при чтении мелкого текста светлая тема даёт преимущество.

«На ярком фоне зрачок меньше, глубина резкости выше, изображение выглядит чётче. В ярких помещениях и при работе с таблицами, картами и графиками светлый фон обеспечивает большую скорость и точность чтения», — добавила врач.

По её словам, главную роль играют настройки: размер кегля, толщина и межстрочный интервал.

«Слишком тонкий шрифт и низкий контраст перегружают глаза, а чрезмерный контраст в темноте усиливает блики. Лучше подстраивать яркость и контраст под освещение, чем полагаться только на саму тему. Оптимально выравнивать яркость экрана с уровнем света в помещении. Слишком яркий экран в темноте или тусклый на солнце одинаково вызывают усталость», — добавила офтальмолог.

По её мнению, на зрительное напряжение сильнее влияют привычки: дистанция до экрана, частота моргания и регулярные паузы.

«Врачи советуют соблюдать правило 20—20—20 (каждые 20 минут смотреть вдаль на 20 секунд), держать экран на расстоянии 30—40 см для смартфона и 40—70 см для монитора», — заключила врач.

