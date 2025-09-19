Андролог перечислил способы улучшить качество спермы

Плохую спермограмму можно попытаться улучшить самостоятельно, рассказала врач-андролог Елена Новикова. В беседе с aif.ru она назвала способы усилить мужскую фертильность.

По словам Новиковой, спермограмму можно улучшить, если нарушения были обнаружены в начале изменений и в легкой форме. Для этого она порекомендовала скорректировать образ жизни и устранить выявленные медицинские причины. Так, объяснила эксперт, на качество спермы негативно влияют ожирение, курение и алкоголь, отсутствие физической активности. Новикова посоветовала пересмотреть свой рацион, добавив в него достаточное количество белка, цинка, селена, витаминов С и Е, а также включить в режим дня тренировки.

Также андролог призвала контролировать нормальную температуру в области мошонки — не перегревать эту зону в сауне, отказаться от тесного и синтетического белья, не сидеть с ноутбуком на коленях подолгу и не включать подогрев сидения в авто.

Новикова обратила внимание на то, что мужчине с плохой спермограммой важно обращать внимание на болезни, касающиеся паховой зоны — любые боли, хронические воспаления в этой области, аномальное расширение вен и другие внешние изменения органа могут ухудшать шансы зачатия. Однако, подчеркнула она, даже если спермограмма неидеальна, это еще не значит, что зачатие невозможно — после этого анализа врач обязательно оценит комплекс факторов, назначит дополнительные тесты и при необходимости корректирует ситуацию.

