Названы приправы, эффективно помогающие бороться с инфекциями

Врач назвала приправы, эффективно помогающие бороться с инфекциями
Чеснок и гвоздика эффективно борются с патогенным бактериями в организме.
Об этом в интервью NEWS.ru заявила врач-гастроэнтеролог и диетолог Ольга Шестакова. По её словам, специи являются не просто добавками к рациону, а концентратами биологически активных веществ.
По её словам, с точки зрения нутрициологии и доказательной медицины специи являются не просто добавками к рациону, но и концентратами биологически активных веществ. До появления холодильников, добавила медик, специи были природными консервантами.
«Так, алицин в чесноке и эвгенол в гвоздике эффективно борются с патогенными бактериями, — подчеркнула Шестакова. — Поэтому регулярное и разумное использование специй — это простой и эффективный шаг к более здоровому рациону, особенно в осенне-зимний период».
Кром того, такие специи, как капсаицин (в остром перце), куркумин (в куркуме) и гингерол (в имбире) являются термогениками. Все они, по словам врача, временно повышают температуру тела и усиливают расход калорий.
«Горечи и эфирные масла в специях (тмин, кориандр, фенхель, имбирь) стимулируют выработку пищеварительных ферментов и желчи. Это помогает лучше расщеплять пищу, уменьшает вздутие и метеоризм. Например, имбирь — признанное средство для снижения тошноты», — резюмировала гастроэнтеролог.
Как ранее сообщала «Свободная Пресса», врач-нутрициолог Марина Шкилева назвала лучшую специю для профилактики онкологии.