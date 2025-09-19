Названы приправы, эффективно помогающие бороться с инфекциями

Чеснок и гвоздика эффективно борются с патогенным бактериями в организме.

Об этом в интервью NEWS.ru заявила врач-гастроэнтеролог и диетолог Ольга Шестакова. По её словам, специи являются не просто добавками к рациону, а концентратами биологически активных веществ.

«Так, алицин в чесноке и эвгенол в гвоздике эффективно борются с патогенными бактериями, — подчеркнула Шестакова. — Поэтому регулярное и разумное использование специй — это простой и эффективный шаг к более здоровому рациону, особенно в осенне-зимний период».

Кром того, такие специи, как капсаицин (в остром перце), куркумин (в куркуме) и гингерол (в имбире) являются термогениками. Все они, по словам врача, временно повышают температуру тела и усиливают расход калорий.

«Горечи и эфирные масла в специях (тмин, кориандр, фенхель, имбирь) стимулируют выработку пищеварительных ферментов и желчи. Это помогает лучше расщеплять пищу, уменьшает вздутие и метеоризм. Например, имбирь — признанное средство для снижения тошноты», — резюмировала гастроэнтеролог.

