Чеснок против простуды: мифы и правда о пользе для здоровья

Осенью, с приходом холодной погоды, многие задумываются об укреплении иммунитета. Особенно на фоне роста числа заболеваний — врачи отмечают, что на этой неделе число заболевших ОРВИ в России превысило 696 тысяч человек. Чтобы укрепить здоровье, отлично подойдет чеснок, который уже сотни лет используют как защитника от болезней. Вместе с гастроэнтерологом, экспертом Лаборатории «Гемостест» Екатериной Кашух URA.RU разобралось в том, как получить максимальную пользу от чеснока.

© unsplash

В чем польза чеснока

Главный секрет пользы чеснока — это наличие аллицина. Это вещество образуется при разрушении зубчика: стоит его разрезать или раздавить, как запускается химическая реакция, в результате которой выделяется это соединение, объяснила Екатерина Кашух.

Аллицин известен своей выраженной антибактериальной и противогрибковой активностью. В лабораторных условиях ученые доказали, что он подавляет рост множества патогенных микроорганизмов. Кроме того, чеснок содержит:

витамины группы В , необходимые для работы нервной системы;

витамин С , участвующий в защите клеток от окислительного стресса;

селен и марганец, важные для антиоксидантной защиты;

эфирные масла, которые обладают легким противомикробным действием.

Именно поэтому чеснок считают не только «антипростудным» продуктом, но и помощником для сердечно-сосудистой системы. Но для того, чтобы чеснок помог здоровью, нужно правильно его использовать.

Полезно ли носить чеснок на шее

Многие еще с детства помнят, как родители надевали им на шею своеобразный «оберег» от болезней с чесноком. Считалось, что он «отгоняет болезни» и защищает от простуды. Но с точки зрения науки такой способ повышения иммунитета никак не доказан, предупреждает врач.

«Что касается практики ношения чеснока на шее в качестве кулона — этот метод не имеет научного обоснования. Доказательств его эффективности в профилактике респираторных инфекций нет. Дыхательные пути защищены слизистыми оболочками и местным иммунитетом, на которые пары чеснока, выделяемые в незначительной концентрации, не оказывают значимого воздействия», — объяснила Екатерина Кашух.

Такой способ использования чеснока не только бесполезен, но и опасен, ведь он создает ложное представление о том, что человек находится в безопасности. Так что лучше по назначению — употреблять в пищу.

Как правильно есть чеснок, чтобы он принес больше пользы

Врач отмечает, что для того, чтобы получить как можно больше пользы от чеснока, его нужно есть в чистом виде. После термической обработки в продукте остается намного меньше аллицина. Так что чеснок в соусе или горячем блюде сделает его вкуснее, но не полезнее.

Для здоровья лучше всего съедать зубчик чеснока просто так, либо же крошить его в салаты и другие блюда.

«Регулярное, но умеренное добавление чеснока в рацион может стимулировать активность клеток иммунной системы», — резюмирует эксперт.

Кому не стоит есть чеснок и какие у него противопоказания

Как и у любого продукта с выраженным биологическим действием, у чеснока есть свои ограничения. Врачи не рекомендуют злоупотреблять чесноком при:

язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки;

гастрите с повышенной кислотностью;

панкреатите в стадии обострения;

склонности к изжоге.

Также осторожно к чесноку стоит относиться людям с заболеваниями печени и желчного пузыря.

«Чрезмерное употребление может вызвать раздражение слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта. Особенно это опасно при уже существующих проблемах с пищеварением», — уточняет врач.

Сколько нужно есть чеснока для максимального эффекта

Медицинской «нормы» по употреблению чеснока нет. Однако эксперты сходятся во мнении: 1–2 зубчика чеснока в день вполне достаточно для того, чтобы получить его полезные свойства и при этом не навредить желудочно-кишечному тракту.

Важно помнить, что слишком большие дозы чеснока могут вызвать неприятные побочные эффекты: от раздражения слизистой желудка до усиления газообразования. Кроме того, употребление чеснока в значительных количествах может повлиять на запах тела и дыхания.

При этом врач подчеркивает, что даже добавляя чеснок в пищу не нужно думать, что это поможет гарантированно спастись от болезни.

«Важно понимать, что действие чеснока нельзя назвать лечебным: оно поддерживающее и общеукрепляющее. Чеснок — это компонент сбалансированного питания, а не панацея или самостоятельное лекарственное средство», — резюмирует Екатерина Кашух.

Врач подчеркивает, что для поддержания иммунитета нужно также добавить в рацион и другие продукты, богатые витаминами и минералами, а также не забывать о полноценном отдыхе, физической активности и вакцинации от гриппа. Тогда организм окажется готовым к вирусам и сможет бороться с ними.

Рецепт салата с чесноком

Свежие овощные салаты — отличный способ добавить чеснок в рацион и получить максимум пользы без термической обработки. Такой салат не только укрепит иммунитет, но и станет вкусным дополнением к основным блюдам.

Ингредиенты

Помидоры — 3 шт.

Огурцы — 2 шт.

Болгарский перец — 1 шт.

Красный лук — 1/2 шт.

Чеснок — 1–2 зубчика

Зелень (укроп, петрушка) — небольшой пучок

Оливковое масло — 2 ст. л.

Соль — по вкусу

Свежемолотый черный перец — по вкусу

Лимонный сок — 1 ст. л.

Приготовление

Для начала вымойте и нарежьте овощи: помидоры и огурцы — кубиками, болгарский перец — соломкой, лук — тонкими полукольцами. Чеснок измельчите ножом или раздавите через пресс. Зелень мелко порубите. Сложите все ингредиенты в миску, добавьте соль, перец, оливковое масло и лимонный сок. Аккуратно перемешайте, чтобы сохранить сочность овощей. Подавайте салат сразу после приготовления.