Уролог назвал главные угрозы мужскому здоровью

Современные технологии и высокий темп жизни оказывают негативное воздействие на мужскую репродуктивную систему. По словам хирурга, андролога, онкоуролога, кандидата медицинских наук Марка Гадзияна, любое излучение всегда вредно для мужского организма.

Согласно исследованиям, ношение гаджетов близко к телу приводит к перегреву мошонки и электромагнитному воздействию на половые органы мужчины. Также негативное влияние оказывает хронический стресс, частые походы в баню, спортивное питание и антидепрессанты.

«Дело в том, что мужские гонады (семенники, или тестикулы — прим. "ВМ") очень чувствительны к любому виду излучения, радиации, вследствие чего клетки перестают нормально функционировать», — объяснил врач.

Он добавил, что у современных мужчин уменьшается уровень тестостерона. По словам Гадзияна, у молодых парней он ниже, чем 30–40 лет назад. Кроме того, снижается фертильность.

Чтобы избежать проблем, необходимо не носить смартфоны близко телу, не класть ноутбуки на колени, использовать обогрев сидений непродолжительное время, посещать бани не чаще одного-двух раз в месяц, сообщает Regions.

При этом уролог Андрей Смерницкий развеял миф о том, что регулярное посещение бани или сауны напрямую снижает мужское либидо. Он отметил, что баня сама по себе не убивает либидо.