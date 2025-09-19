Невролог объяснил, какое питание защитит вас от деменции

Невролог, кандидат медицинских наук, врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская рассказала о важности питания и соблюдения водно-солевого баланса для профилактики деменции.

© unsplash

В беседе с РИАМО специалист отметила, что в первую очередь следует ограничить употребление поваренной соли до 5 г в день и отказаться от привычки досаливать готовую пищу.

По словам врача, натуральные, необработанные продукты, богатые антиоксидантами и полезными ненасыщенными жирами, помогут в профилактике когнитивных нарушений.

«Настоящими суперфудами для мозга некоторые считают чернику, малину, клубнику и клюкву. Эти ягоды содержат антоцианы — вещества, защищающие нейроны от разрушения и снижающие риск развития нейродегенеративных заболеваний», — добавила Демьяновская.

Ранее врач-диетолог кандидат медицинских наук Дарья Русакова в беседе с сайтом «Москва 24» рассказала, какие продукты помогут повысить концентрацию внимания.