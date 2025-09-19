Назван топ жиросжигающих продуктов

Продукты питания играют важную роль в процессе снижения веса, помогая ускорить обмен веществ и уменьшить количество жира в организме. Терапевт Красногорской больницы Минздрава Московской области Таисия Ермола назвала наиболее эффективные продукты для похудения.

© Вечерняя Москва

Она отметила пользу цитрусовых фруктов, таких как грейпфруты, лимоны и апельсины.

«Грейпфрут особенно полезен: он снижает уровень инсулина и тем самым уменьшает чувство голода. Оптимально есть половинку плода утром или в первой половине дня. Следующий продукт — зеленый чай. Он содержит катехины — вещества, ускоряющие обмен жиров и повышающие расход энергии. Один–два стакана в первой половине дня помогают мягко активировать метаболизм», — пояснила медик.

Белковая пища, такая как яйца, куриное мясо и рыба, способствует долгому чувству сытости и увеличивает затраты энергии на переваривание пищи.

Полезны также острые приправы, содержащие капсаицин, который стимулирует выработку тепла организмом и повышает скорость метаболизма.

Еще одним полезным продуктом являются орехи и семена, богатые полезными жирами и белком, хотя их потребление должно быть ограничено одной горстью в сутки.

Важно соблюдать меру и сочетать правильное питание с физической активностью для достижения устойчивого результата, сообщает «Подмосковье сегодня».

Перекусы могут способствовать набору веса в том случае, если они неправильные и человек не соблюдает индивидуального калоража. Об этом «Вечерней Москве» рассказал кондитер и специалист по здоровому питанию Дмитрий Дюран.