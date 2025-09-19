Эксперт объяснил, как восстановить сон после ночных смен и перелетов

Восстановление нормального сна после ночных смен или длительных перелетов требует соблюдения циркадных ритмов и правильного планирования отдыха. Врач-невролог, сомнолог, кандидат медицинских наук Ирина Завалко рассказала, что подготовка к ночной смене или перелету должна начинаться с короткого сна вечером.

© unsplash

По словам врача, полезно поспать пару часов перед ночной работой или попытаться заснуть в самолете во время ночного перелета. При этом не рекомендуется употреблять кофе или энергетики утром, чтобы не нарушить циркадный ритм.

После возвращения к обычному режиму возможны два варианта восстановления сна. Первый предполагает короткий дневной сон утром после бессонной ночи, что помогает дотянуть до привычного времени ночного отдыха. Если дневной сон оказался длиннее планируемого, лучше лечь немного позже вечером, чтобы сохранить циркадный ритм.

Второй сценарий — аккуратное планирование дневного отдыха при сильной усталости: можно спать 15–20 минут для восстановления бодрости, но не углубляться в сон, чтобы избежать трудностей с ночным засыпанием, подытожила Ирина Завалко в беседе с Pravda.Ru.

