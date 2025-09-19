Сомнолог поделился секретами правильного дневного сна

Короткий дневной сон повышает работоспособность и улучшает иммунитет, но вместе с тем может стать причиной бессонницы. Как делать это с максимальной пользой, «Газете.Ru» рассказала сомнолог, кандидат медицинских наук, врач-психиатр Елена Колесниченко.

© unsplash

Обычно дневной сон ассоциируется с детьми. Это не случайно: активное развитие мозга у детей действительно требует дополнительных циклов сна. Взрослому человеку для восстановления достаточно ночного отдыха, но дополнительная дневная дрема может стать отличным дополнительным инструментом восстановления сил.

«К примеру, в Испании существует традиционный дневной отдых — "сиеста", которая длится обычно с 14:00 до 16:00. В это время вся страна дремлет в домашней прохладе, пережидая самые жаркие часы дня. Похожие традиции есть и в других жарких странах, но польза такого отдыха не ограничивается лишь спасением от экстремальных погодных условий», — объяснила она.

Как рассказывает врач, дневной сон снижает уровень стресса, улучшает внимание, память и иммунитет. И все же он не панацея, подчеркивает Колесниченко.

«Дневной сон похож на быструю подзарядку смартфона: энергии хватит ненадолго. Он может улучшить внимание и снизить сонливость после ночного недосыпа, но не заменит полноценный ночной сон. Исследования показывают, что короткий дневной сон снижает уровень стресс-гормонов и нормализует иммунные функции после ночного недосыпания. Ранний дневной сон (до 13:00) способствует улучшению когнитивных функций. Но с последствиями хронического ночного недосыпа дневной сон вряд ли справится. Человеческий организм нуждается в регулярном полноценном ночном сне достаточной продолжительности. Если вы постоянно недосыпаете, организм будет накапливать "сонный долг", и никакая сиеста его полностью не погасит», — заявила врач.

По мнению сомнолога, лучшее время для дневного сна до 15:00. Оптимальная продолжительность — 10–20 минут. После 15:00 лучше не дремать: могут возникнуть проблемы с вечерним засыпанием. Есть и хитрость: выпить чашку кофе перед короткой дремой. Кофеин начнет действовать как раз к моменту пробуждения, и чувство бодрости будет более отчетливым.

Особенно полезен дневной сон людям, которые работают в ночные смены или управляют транспортом: он снижает риск ошибок и аварий. Студенты и люди с высокой умственной нагрузкой тоже выигрывают — у них кратковременная дневная дрема улучшает память и обучаемость.

Явление, при котором после дневного сна человек чувствует себя разбитым и дезориентированным, называется «инерция сна». Это говорит о том, что человек, проспав дольше 20–30 минут, уже успел войти в глубокий сон. При пробуждении у него будет «тяжелая голова», разбитость, плохое настроение, трудности с концентрацией — и такое состояние может сохраняться от 15 минут до 1 часа.

«Поэтому оптимальная стратегия — короткий дневной сон продолжительностью не более 10–20 минут. Этого достаточно, чтобы мозг перешел во 2-ю стадию сна, но не провалился в глубокую фазу», — считает эксперт.

Что касается условий дневного сна, Колесниченко рекомендует отдыхать в тишине, темноте и комфорте. Короткая дрема возможна и в кресле, и даже в транспорте, но настоящий восстанавливающий сон проще получить в комфортных условиях. По словам эксперта ORMATEK Светланы Котиной, если шея и позвоночник не получают необходимую поддержку, сон будет поверхностным и прерывистым, и пользы от него будет мало.