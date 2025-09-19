Диетолог предупредил об опасной привычке, которая портит желудок

Врач-диетолог Марият Мухина рассказала в беседе с RT, чем опасна привычка быстро есть.

© unsplash

«Есть гастрономический принцип: маленькими кусочками есть вкуснее, и быстрее начинается насыщение. Небольшие порции либо кусочки позволяют сохранить вкусовые эмоции», — отметила она.

По её словам, время обеда вполне может составлять 35-40 минут.

«Условно берём на обед — 200 г овощей и 150 г белкового продукта. Это может быть мясо или рыба. Средняя порция — 350 г, или 35 раз по 10 г. На каждый из этих небольших приёмов тратим 60 секунд», — рассказала она.

Диетолог добавила, что человек не является хищником и не обладает его пищеварительными способностями.

«У хищников выраженные резцы. Они рвут пищу. И у них высокая кислотность желудочного сока. У человека как раз выражены жевательные зубы. Мы пищу должны пережёвывать. У нас часть пищеварительного процесса начинается уже в слюне», — пояснила она.

А когда человек заглатывает пищу, то у него не только не возникает сенсорного насыщения, но и образуется пищевой комок в желудке, продолжила Мухина.

«Этот комок не может быстро размельчиться, должно пройти большое количество времени. Мускулатуре желудка тяжело его перемещать и перемешивать с желудочным соком. Всё это будет очень плохо усваиваться», — заметила она.

