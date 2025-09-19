Терапевт рассказал, какие маски могут испортить здоровье глаз

Врач-терапевт, дерматолог Кристина Радина рассказала, что слишком тугая охлаждающая маска может нарушить кровоток и вызвать временное затуманивание зрения.

© unsplash

«Чтобы избежать негативных последствий, маски нужно использовать не более 10-15 минут, соблюдать гигиену и консультироваться с офтальмологом при наличии проблем со зрением», — заявила эксперт в беседе с Life.ru.

По словам специалиста, частое применение таких масок может вызвать ломкость капилляров и нарушить липидный барьер кожи, приводя к сухости и шелушению.

Дерматолог рекомендовала перед использованием охлаждающих масок проверять их состав на гипоаллергенность.

Ранее косметолог-эстетист, разработчик профессиональной косметики Наталья Рябинова рассказала, как использовать продукцию с витамином С.