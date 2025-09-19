Правда ли, что баня приводит к снижению либидо у мужчин

Есть мнение, что посещение бани или сауны напрямую снижает мужское либидо. Однако это не соответствует действительности, заявил в разговоре с Life.ru врач-уролог Андрей Смерницкий. По его словам, эпизодические визиты в парную не несут угрозы для полового влечения или репродуктивной функции.

Специалист пояснил, что для выработки здоровой спермы и тестостерона в мошонке действительно должна поддерживаться температура примерно на 1 градус ниже, чем в целом по телу. Однако кратковременное её повышение во время банных процедур не оказывает долгосрочного негативного эффекта.

Банька напрямую не убивает либидо. Как известно, раньше люди даже рожали в банях, и в банях была такая добрая традиция — париться каждые выходные, – отметил Смерницкий.

Ключевым фактором риска уролог назвал не сам факт посещения бани, а систематическое и длительное тепловое воздействие. Аналогичный временный эффект на сперматогенез оказывают обычные заболевания, сопровождающиеся лихорадкой, такие как грипп или ОРВИ, и здоровый организм быстро компенсирует такие изменения.