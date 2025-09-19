Косметолог объяснил, почему возникают отеки и как от них избавиться

Отеки — это скопление жидкости в межклеточном пространстве, которое приводит к опуханию тканей. Явление знакомо многим, особенно после тяжелого трудового дня, путешествий или смены климата. Однако не всегда отеки — безобидный симптом. Иногда они сигнализируют о серьезных нарушениях в организме. «Вечерняя Москва» узнала у врача — косметолога-диетолога Марият Мухиной, почему возникают отеки и как от них избавиться.

Почему возникают отеки

По ее словам, отеки могут появиться из-за повышения проницаемости капилляров. В результате жидкость из кровеносного русла попадает в ткани.

«Это бывает при заболеваниях почек, печени, сердца, то есть при недостаточности работы какого-то органа. А также вследствие гормональных факторов, например, избыточного синтеза альдостерона и антидиуретического гормона гипофиза, которые регулируют баланс натрия и воды в организме. У некоторых людей он может меняться по фазам цикла, при беременности, болезни щитовидной железы. Избыточный синтез гормона пролактина тоже может приводить к отекам. Есть гестоз беременных, который также проявляется отеками на фоне гормональных изменений», — рассказала Мухина.

Специалист объяснила, что гормональные причины отеков и повышение пролактина — гормона, вырабатываемого гипофизом, могут приводить к состояниям отечности из-за нарушения обмена веществ, набора веса и задержки жидкости в тканях для сохранения лактации при беременности.

«У женщин в период беременности или лактации пролактин повышается естественным образом, что приводит к задержке жидкости и изменению обмена веществ в сторону синтеза анаболизма липидов, набору веса», — говорит врач.

Помимо этого, отеки могут возникать по другим причинам:

Белковая недостаточность. Не зря есть выражение «пухнуть от голода». Такой эффект дают белковые отеки из-за недостатка белков в плазме крови, которые «держат» воду в кровяном русле.

Воспаление и травмы. Локальные отеки могут возникать после травм, операций, при инфекциях, при нарушении целостности или проходимости лимфатических сосудов.

Неправильное питание. Избыточное потребление соли и воды может способствовать задержке жидкости.⁠⁠

Медикаменты. Самые серьезные отеки могут быть при химиотерапии цитостатиками, которые иногда «убивают» сосуды быстрее, чем опухоль. Некоторые лекарства, например, статины, нестероидные противовоспалительные препараты, гормональные контрацептивы, таблетки от высокого давления, могут вызывать отеки как побочный эффект.

«Кроме того, отеки могут быть следствием неправильного образа жизни. Например, сидячий образ жизни и хроническая усталость могут усиливать застой жидкости в организме», — уточнила специалист.

Какие продукты провоцируют отеки

Мухина напомнила, что некоторые продукты питания могут приводить к застою жидкости в организме и провоцировать появление отеков. К ним относятся продукты с повышенным содержанием солей, например, глутамата натрия и хлорида натрия:

«Рекомендуется ограничивать соль, особенно готовую обработанную пищу, например, продукты мясо- и рыбопереработки, которые могут содержать также нитраты, в том числе консервы, колбасные изделия и обработанные продукты: чипсы, пицца, фастфуд».

Помимо этого, собеседница «ВМ» назвала другие продукты, которые провоцируют отеки:

Простые углеводы и сахар. Быстрые углеводы могут провоцировать набор веса и опосредованно отеки из-за скачков инсулина.

Алкоголь. Может вызывать обезвоживание и затем компенсаторную задержку воды, особенно в области лица, с формированием габитуса алкоголика.

Кофеин. Умеренное потребление обычно не вызывает стойких отеков, но у чувствительных людей кофеин может усиливать задержку воды.

Глютен. У некоторых людей при непереносимости, целиакии или чувствительности к глютену могут возникать отеки как часть воспалительной реакции. Но это индивидуально.

Что лучше не есть, чтобы не отекать:

Норма всех солей в рационе за день должна быть не более пяти граммов (это нитраты и глутаматы). При этом хлорида натрия — до двух граммов.

Отказаться от алкоголя и сладких напитков.

Добавить в рацион природные мочегонные: огурцы, арбузы, яблоки.

Как уменьшить отеки и избавиться от них

По мнению диетолога, существует несколько способов избавиться от отеков, но в первую очередь важно установить причину их образования и не заниматься самолечением.

Ходьба 10 тысяч шагов включает лимфатический насос и избавляет от отеков.

Снизить вес до нижней границы нормы. Это снизит нагрузку на сердце и лимфу.

Физкультура, например, делать лежа велосипед. Поднятие ног выше уровня сердца на 15–30 минут, особенно вечером, может снизить отеки в конечностях.

Носить компрессионные чулки.

Правильная гидратация. При недостаточном употреблении воды организм запасает ее в виде отеков. Это видно на капилляроскопии, когда организм создает как бы баллоны воды между тканями, если человек пьет недостаточно жидкости.

Соблюдать суточную норму белка, чтобы не было гипоальбуминемического отека.

