Онколог объяснил, нужно ли удалять родинки

Кристина Орлова, онколог и кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник Национального медицинского исследовательского центра имени Н.Н. Блохина, делится профессиональными размышлениями о родинках и их возможном превращении в меланому, а также обсуждает необходимость превентивного удаления.

Она отметила, что сейчас превентивное удаление родинок (невусов) не является стандартом в дерматоонкологии. Не каждая родинка рискует переродиться в злокачественную опухоль. Меланома чаще всего возникает на чистой коже из-за долгого воздействия ультрафиолетового излучения, особенно в периоды высокой солнечной активности. В 20–30% случаев меланома развивается из уже существующих родинок, что подчеркивает важность комплексного подхода к оценке рисков и профилактике.

Онколог добавила в беседе с aif.ru, что некоторые люди более склонны к меланоме. Это люди со светлой кожей, светлыми или рыжими волосами, голубыми глазами и множеством веснушек. Пациенты с более чем 50–100 родинками на теле тоже находятся в зоне риска. Люди с семейной историей меланомы или других видов рака, а также с пигментной ксеродермой должны быть особенно осторожны.

Для таких категорий нет безопасной дозы ультрафиолетового излучения. Рекомендуется избегать прямых солнечных лучей в часы пик (с 11:00 до 15:00), даже в городе, и использовать солнцезащитные средства с широким спектром защиты.

Врач подчеркнула, что пациентам с темной кожей, темными волосами и карими глазами стоит проконсультироваться у дерматоонколога, чтобы детально оценить состояние родинок. Врач определит, какие невусы требуют наблюдения, а какие безопасны.

Важно помнить, что избыточное пребывание на солнце опасно для всех. Чрезмерное ультрафиолетовое излучение повышает риск не только меланомы, но и других кожных злокачественных опухолей, а также способствует преждевременному старению, заключила Орлова.