Как понять, что вам не хватает витаминов и минералов

Россиянам рассказали, какие тревожные сигналы могут выдать нехватку витаминов и минералов. Первыми звоночками являются частые простуды.

Когда организму не хватает нужных веществ, он быстро дает об этом знать – и последствия могут быть серьезными. Специалисты Областного центра общественного здоровья и медпрофилактики поделились списком симптомов, на которые стоит обратить внимание. Об этом пишет издание Om1 Омск.

Например, дефицит витамина D может проявляться частыми простудами, повышенной потливостью, проблемами с зубами, судорогами в мышцах и раздражительностью. Этот витамин поддерживает иммунитет и здоровье костей, а получить его можно из солнечного света, рыбы, яиц и молочных продуктов.

При нехватке витамина C кожа становится сухой и шелушится, появляются синяки, темные круги под глазами и кровоточат десны. Он необходим для крепких сосудов, здоровой кожи и сильного иммунитета. Больше цитрусов, ягод, зелени и сладкого перца в рационе помогут поддерживать его запас в организме.

Если мучает головокружение, постоянно мерзнете, ногти ломаются, усталость не отпускает, а простуды стали частыми спутниками – возможно, не хватает железа. Этот элемент нужен для переноса кислорода по организму. Железо содержится в мясе, бобовых, орехах и зеленых листовых овощах.

Бессонные ночи, быстрая утомляемость, мышечные судороги, тревожность и проблемы с памятью могут говорить о дефиците магния. Он важен для нервов, мышц и обмена веществ. Орехи, семена, зеленые овощи, бананы и авокадо помогут восполнить пробел.

Если узнали у себя несколько симптомов, не спешите ставить диагноз сами. Сначала важно обратиться к врачу и сдать анализы. Необходимо помнить, что витамины наугад пить нельзя, так как их избыток может быть не менее опасен, чем недостаток.