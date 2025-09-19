Подолог объяснил, почему опасно ходить босиком

Врачи утверждают, что ходьба босиком полезна для здоровья. То помогает укрепить мышцы и связки стоп, улучшает координацию и осанку, нормализует работу внутренних органов, закаляет организм и укрепляет иммунитет, снимает стресс и улучшает настроение.

Однако, предупредила подолог Маргарита Павлова, в общественных местах ходить босиком нельзя. Это может стать причиной появления бородавок.

По словам врача, вызывает появление бородавок вирусная инфекция в верхнем слое кожи, возбудителем которой являются разные типы ВПЧ (вируса папилломы человека).

Они заразны и передаются от человека к человеку. Заразиться вирусом можно, если происходит контакт с вирусом при сниженном иммунитете. Также вирус может попасть в организм через микротрещины на стопе, сообщает Тульская служба новостей.

«Когда иммунитет кожи в порядке, он не дает вирусу проникнуть внутрь», - говорит Маргарита Павлова.

Ранее врачи предупредили, что в условиях городской инфраструктуры босоногие прогулки могут привести к инфекциям и травмам.