Диетолог поделился полезными продуктами на осень

В осенний период для поддержания настроения и иммунитета важно включать в рацион продукты, которые поднимут тонус и дадут энергию. Об этом kp.ru рассказала врач-диетолог Людмила Денисенко.

Инфекционист и педиатр медицинской компании «СберЗдоровье» Екатерина Болдырева рассказала газете «Известия», что сбалансированное питание по принципу «гарвардской тарелки» и качественный сон помогут в профилактике ОРВИ.

«Больше всего полезны для организма продукты со сладким вкусом. Конечно, мне, как диетологу, странно было бы советовать сладкое на каждый день, но, согласно китайскому учению, чем больше сладкого включается в меню в это время, тем лучше для здоровья. И для настроения», — подчеркнула врач.

По ее словам, речь идет не только о продуктах с сахаром, но и о фруктах, меде, говядине, натуральных десертах. Кроме того, можно иногда есть «нежные» кондитерские изделия — зефир, мармелад, пастилу, мороженое и сладкие каши.

Денисенко также посоветовала обратить внимание на горькие продукты — баранину, пшено, сухофрукты и некоторые овощи. Сочетание сладкого и горького позволит организму справиться с межсезоньем, заключила она.

Заведующий кафедрой терапии с курсом фармакологии и фармации Университета РОСБИОТЕХ Александр Коньков до этого говорил «Газете.Ru», что рыбий жир особенно полезен в холодное время года, потому что может способствовать улучшению функций иммунных клеток.