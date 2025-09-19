Диетолог назвал неожиданные свойства облепихи

Облепиха является настоящим российским суперфудом. Об этом aif.ru рассказала врач-диетолог Татьяна Залетова.

Облепиха — это витаминная бомба с уникальным составом, отмечает эксперт. В ней содержится в несколько раз больше витамина С, чем в лимоне. Кроме аскорбиновой кислоты, ягода богата витаминами группы В, поддерживающими нервную систему, витамином Е, важным для репродуктивного здоровья, и витамином К, необходимом для крепких костей.

Особую ценность, по словам диетолога, представляют ненасыщенные жирные кислоты омега-7, которые восстанавливают слизистые оболочки и способствуют заживлению ран. Также в облепихе содержатся железо, магний, бор и даже серотонин — «гормон счастья».

Для поддержки иммунитета диетолог советует употреблять облепиху в виде морсов, чая или протёртой с сахаром. Специалист предупреждает, что при желчнокаменной болезни и панкреатите ягоды могут спровоцировать обострение. Также употреблять облепиху в свежем виде не рекомендуется при повышенной кислотности желудка.