Как получить идеальную форму с помощью одной тренировки в неделю

Фитнес-эксперт Майло Вульф назвал способ получить идеальную форму с помощью одной тренировки в неделю. Его слова приводит Men Today.

Вульф заявил, что для роста мышц большинству людей достаточно выполнять около четырех подходов на каждую группу мышц в неделю. Для экономии времени рекомендуется отдавать предпочтение гантелям и тренажерам, где вес регулируется быстрее, чем на штанге.

Эксперт подчеркнул, что эффективность повышают комплексные движения, удлиняющие мышцу под нагрузкой, такие как становая тяга, жимы, подтягивания, глубокие болгарские приседания и тяга Т‑грифа. Он посоветовал использовать дроп‑сеты, последовательно снижая вес и выполняя дополнительные повторения.

