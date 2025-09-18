Предложен лучший продукт для профилактики болезни Альцгеймера

Для эффективной профилактики болезни Альцгеймера достаточно есть рыбу 2-3 раза в неделю, отдавая предпочтение сельди, скумбрии и другим видам рыбы. Об этом «Газета.Ru» рассказала врач-терапевт, нутрициолог и эксперт АНО «Агентства по продвижению рыбной продукции» Юлия Ватагина.

© Газета.Ru

«В топ самых полезных и доступных видов рыб для борьбы с болезнью Альцгеймера входят: сельдь, скумбрия, килька и минтай», — рассказала эксперт.

Она также подчеркнула, что польза — не только в деликатесных сортах, а в содержании кислоты Омега-3, которой богаты и доступные виды рыбы.

«Для сохранения всех микроэлементов, питательных свойств, а также вкуса значение имеет и способ приготовления. Длительное нагревание при жарке ведет к распаду Омега-3 и витаминов A, E, K, B2, В1, С, B6. Лучшим вариантом приготовления для сохранения всех полезных свойств является запекание, в том числе на пару, а также засолка», — объяснила Ватагина.

По ее мнению, рыба и морепродукты чрезвычайно полезны для мозга.

«Помимо этого, они способствуют укреплению и других систем организма: суставов, костей, зрения и сосудов. Белок, содержащийся в рыбе, легко усваивается, поддерживает мышечную массу и улучшает иммунитет. Вот почему так важно разбираться в наиболее богатых микроэлементами сортах и регулярно включать их в рацион», — добавила нутрициолог.

Ватагина подчеркнула, что многочисленные исследования подтверждают, что у пожилых людей, которые едят жирную рыбную продукцию хотя бы раз в неделю, сокращается риск болезни Альцгеймера.