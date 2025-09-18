Что такое масло гхи и кому его нельзя есть

Масло гхи — традиционный индийский продукт, который почитают за его лечебные и кулинарные качества. Его название дословно переводится как «топленое масло». «Вечерняя Москва» узнала у диетолога Ольги Рединой о пользе и вреде масла гхи для здоровья и о том, как его правильно использовать.

Что такое масло гхи

Масло гхи изготавливают из качественного сливочного масла без искусственных добавок с помощью медленного нагрева и удаления примесей, воды, молочного белка и лактозы.

«В результате получается янтарно-желтый маслянистый продукт с приятным ореховым запахом и богатым вкусом. Масло гхи имеет длительный срок хранения и выдерживает высокие температуры без окисления», — рассказала Редина.

Чем масло гхи отличается от других масел

Масло гхи имеет более длительный срок хранения по сравнению с подсолнечным маслом, объяснила эксперт:

«Также масло гхи способно выдерживать высокие температуры без разрушения. Оно богаче, чем подсолнечное масло, по количеству витаминов и антиоксидантов».

От сливочного масла оно отличается тем, что подвергается специальной процедуре очищения, в результате которой исчезают лактоза и казеин.

«Это делает продукт доступным для людей с непереносимостью лактозы. Кроме того, масло гхи дольше хранится и обладает лучшими вкусовыми качествами, чем сливочное масло», — уточнила специалист.

Польза масла гхи

Как рассказала собеседница «ВМ», масло гхи является источником полезных жиров:

«Масло гхи содержит мононенасыщенные и насыщенные жиры, необходимые для нормального функционирования организма. Оно помогает поддерживать уровень холестерина в норме и способствует здоровью сердечно-сосудистой системы».

Помимо этого, оно богато антиоксидантами и витаминами А, D, E и К, что способствует укреплению иммунитета и защите организма от вирусов и бактерий.

Диетолог напомнила, что масло гхи легко усваивается организмом, потому что не содержит лактозу и казеин. Этот продукт подходит людям с непереносимостью молочных продуктов и облегчает процесс пищеварения.

«Масло гхи регулирует работу кишечника, улучшает метаболизм, выводит шлаки и токсины, способствует заживлению слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта», — сказала диетолог.

Вред масла гхи

По мнению врача, несмотря на многочисленные полезные свойства, масло гхи имеет определенные противопоказания из-за высокой калорийности.

«Например, потребление большого количества масла гхи может привести к набору веса и проблемам с сердцем и сосудами из-за жиров в составе», — предупредила она.

Масло гхи противопоказано при некоторых состояниях, таких как:

атеросклероз;

нарушение липидного обмена;

ожирение;

гипертония;

сахарный диабет;

заболевания щитовидной железы;

болезни ЖКТ;

заболевания сердечно-сосудистой системы.

Как правильно использовать масло гхи при готовке блюд

Масло гхи идеально подходит для приготовления блюд, которые требуют обработки при высоких температурах.

«При жарке на масле гхи образуются канцерогены, потому что у него высокая температура дымления. Также его можно есть и в чистом виде. Однако важно соблюдать меру, потому что масло гхи очень калорийное, злоупотреблять им нельзя. Лучше не есть больше одной чайной ложки в день», — посоветовала Редина.

Важно хранить масло гхи в темном прохладном месте в стеклянной таре, чтобы предотвратить окислительные процессы, заключила диетолог.

