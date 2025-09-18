Перечислены привычки, которые защитят вас от рака

От вашего образа жизни действительно может зависеть риск развития рака толстой кишки. Вот какие простые действия эксперты рекомендуют включить в распорядок дня.

© Ferra.ru

Физические упражнения каждый день. В этом помогут тренировки, которые повышают частоту сердечных сокращений. Например, быстрая ходьба или езда на велосипеде. Исследования показывают, что вероятность развития рака толстой кишки наиболее эффективно снижают занятия спортом в возрасте 30-50 лет. Найдите способы включить их в свой ежедневный график.

Получение достаточного количества клетчатки. Учёные обнаружили, что полезно для защиты от колоректального рака есть как растворимую, так и нерастворимую клетчатку.

Перекусы с йогуртом. Он содержит пробиотики, поддерживающие здоровый микробиом кишечника. Это также связывают с меньшим риском развития колоректального рака.

Исключение из рациона переработанного мяса. Употребление мясных деликатесов и хот-догов связывают с повышенным риском развития колоректального рака. Вместо них попробуйте добавлять в блюда полезные растительные белки: чечевицу, фасоль, нут.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.