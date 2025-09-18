Названо упражнение, которое успокаивает сердце за пару минут

Упражнения за несколько минут успокаивают нервную систему и влияют на качество сна.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил основатель Международного института интегрального здоровья и биохакинга Никита Метелица.

«Даже 5-10 минут спокойного дыхания улучшают состояние. Есть простые дыхательные практики – дыхание по квадрату или когерентное дыхание, когда мы 7 секунд вдох делаем и 7 секунд выдох. Пять минут такого дыхания очень стабилизируют состояние, работу сердечно-сосудистой системы, сердечко успокаивается, поэтому оно и называется "когерентное", потому что мы синхронизируем дыханием с пульсом, с биением сердца. Симпатическая нервная система становится спокойнее, человек меньше суетится и ночью спит лучше».

Ранее сомнолог посоветовала применять светотерапию для борьбы с осенней сонливостью. Использование специальной лампы и очков поможет снизить уровень мелатонина и восстановить биоритмы. Для достижения результата достаточно 10-15 минут в день, отметила Елена Царёва.