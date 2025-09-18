Плесень: для кого она особенно опасна и как с ней бороться

Мало кто знает, но плесень, которая так часто встречается в окружающем пространстве, пагубно влияет на наше здоровье. Попадая в организм, она запускает воспалительную иммунную реакцию и вызывает сбой в работе митохондрий и мозга.

Подробнее на эту тему RuNews24.ru поговорил с врачом Екатериной Дмитренко.

«Микроскопические бактерии — митохондрии — снабжают наши клетки энергией и влияют на нашу реакцию на окружающую среду. Однако плесень и выделяемые ею микотоксины способны нарушать их работу. Обычно микотоксины присутствуют в таких малых количествах, что их нельзя почувствовать ни вкусом, ни запахом, но они попадают в организм с вдыхаемым воздухом, а также через пищу и воду», — рассказала врач.

Некоторые виды плесени продуцируют токсины, которые действуют синергетически — один усиливает эффект другого. Согласно масштабному исследованию, посвящённому плесени и митохондриях, «безопасных уровней микотоксинов не существует».

Полностью избежать микотоксинов крайне сложно, если не жить в герметичном помещении, поэтому важно стремиться лишь к минимизации риска заражения.

Влияние микотоксинов на здоровье зависит от множества факторов: конкретного типа и количества токcинов, продолжительности воздействия, наличия иных токсинов в окружении и индивидуальных особенностей — возраста, пола, наследственности и т.д. Рацион питания также играет ключевую роль. При недостатке витаминов, плохом питании или злоупотреблении алкоголем митохондрии ослабевают и становятся более уязвимы перед токсическим воздействием.

Примерно 28% людей обладают генетической чувствительностью к плесени. Для них воздействие микотоксинов может вызывать затуманенность сознания, когнитивные нарушения, усталость, суставные боли, тошноту, набор веса, хронический синусит и астму.

Часто врачи не учитывают факторы окружающей среды как причину недомогания. К слову, антибиотики тоже получают из плесневых токсинов.

Даже если вы относитесь к 72% менее чувствительных к микотоксинам, расслабляться не стоит. Токсины не только повреждают митохондрии, но и вызывают воспалительную реакцию иммунной системы. Частое воздействие плесени увеличивает риск хронизации воспаления, так как иммунитет становится гиперчувствительным и начинает реагировать даже на малые дозы микотоксинов. Этот иммунный ответ мы называем аллергией.

Под влиянием токсинов плесени увеличивается расстояние между клетками, повышается проницаемость клеточных мембран и гематоэнцефалического барьера. Нарушение герметичности этих барьеров позволяет жидкостям, плазме и чужеродным частицам бесконтрольно проникать в организм, в том числе в мозг.

Например, кишечник защищён барьером из плотных клеточных соединений. Токсины расширяют промежутки между клетками, позволяя непереваренным пищевым частицам проникать в кровоток. Иммунная система ошибочно воспринимает их как угрозу и запускает воспаление. С течением времени реакция становится хронической — организм начинает атаковать вещества, которые раньше не вызывали проблем.

Все мы реагируем на плесень, только не всегда осознаём, каким образом. Если вы чувствуете недомогание или неспособность сосредоточиться, причина всегда есть! Важно обращать внимание на сигналы тела, которые могут быть предвестниками серьёзных проблем.

Как уменьшить риски воздействия плесени?

Избегайте помещений с повреждениями от воды. Влажные строительные материалы — идеальная среда для плесени. Не живите и не работайте в зданиях после наводнений или протечек.

Профилактика и устранение протечек. Следите за сантехникой на предмет утечек и устраняйте проблемы сразу.

Выбор безопасных жилищ и материалов. При покупке или аренде жилья обращайте внимание на состояние пароизоляции и строительные материалы.

Обеспечьте хорошую вентиляцию. Застой влажного воздуха является благоприятной средой для плесени. Поддерживайте правильную вентиляцию в помещениях.

Берегите себя и своих близких — знание и простые меры помогут снизить риск воздействия вредных микотоксинов. Помните: ваше здоровье в ваших руках.