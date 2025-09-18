Невролог изобрел метод, помогающий быстро уснуть

Невролог Паркер рассказал о методе, помогающем быстро уснуть при бессоннице
Бессонница негативно сказывается на состоянии здоровья, поскольку сон необходим организму для восстановления. Психотерапевт и невролог Джеймс Паркер рассказал о методе профилактики нарушений сна.
При бессоннице быстро успокоиться и уснуть помогает метод, автором которого стал психотерапевт, невролог Джеймс Паркер.
По словам специалиста, он придумал, как быстро уснуть, «дыша пальцами».
В разговоре с изданием HuffPost Паркер рассказал, что для этого нужно удобно сесть или лечь, поднять одну руку перед собой и широко расставить пальцы.
После нужно указательным пальцем другой руки медленно обвести поднятую руку, начиная с большого пальца и заканчивая мизинцем.
При этом нужно придерживаться специальной техники дыхания.
«Когда вы двигаетесь вверх вдоль пальца, делаете глубокий вдох через нос, а когда спускаетесь — выдыхаете через рот», — проинструктировал Паркер.
