Невролог изобрел метод, помогающий быстро уснуть

Бессонница негативно сказывается на состоянии здоровья, поскольку сон необходим организму для восстановления. Психотерапевт и невролог Джеймс Паркер рассказал о методе профилактики нарушений сна.

При бессоннице быстро успокоиться и уснуть помогает метод, автором которого стал психотерапевт, невролог Джеймс Паркер.

По словам специалиста, он придумал, как быстро уснуть, «дыша пальцами».

В разговоре с изданием HuffPost Паркер рассказал, что для этого нужно удобно сесть или лечь, поднять одну руку перед собой и широко расставить пальцы.

После нужно указательным пальцем другой руки медленно обвести поднятую руку, начиная с большого пальца и заканчивая мизинцем.

При этом нужно придерживаться специальной техники дыхания.

«Когда вы двигаетесь вверх вдоль пальца, делаете глубокий вдох через нос, а когда спускаетесь — выдыхаете через рот», — проинструктировал Паркер.

