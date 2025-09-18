Названа диета, помогающая женщинам сохранить гормональный баланс

Оказывается, некоторые женские недомогания можно облегчить с помощью особого режима питания - согласно фазам менструального цикла. Об этом "Российской газете" рассказала врач акушер-гинеколог, руководитель комитета по женскому здоровью Союза "Здоровье здоровых" Мария Коновалова.

© Российская Газета

"Рекомендации по лечению гормональных нарушений у женщин всегда начинаются с пунктов "Режим дня" и "Диета". Главные принципы диеты для гормонального здоровья вполне соответствуют базовым правилам рационального питания - это исключение или ограничение пищи, повреждающей печень (жирное, копченое, маринованное), усиление рациона белком, а также добавление продуктов, обогащенных витаминами и минералами", - сказала доктор Коновалова.

При этом, по ее словам, огромное количество женщин улучшили свое самочувствие при менструальных болях, предменструальном синдроме, климактерических симптомах, применяя рекомендации по питанию согласно фазам менструального цикла.

"Также рекомендуем придерживаться этих принципов питания при полипах эндометрия, кистах яичников, миоме матки и эндометриозе", - отметила Мария Коновалова.

Суть такого рациона состоит в том, что с последнего дня менструации и до овуляции включительно на столе должны быть продукты, обогащенные витаминами А, Е, С, фолиевой кислотой, цинком, селеном и фитоэстрогенами.

При этом, отмечает эксперт, опасаться избытка фитоэстрогенов не нужно.

"Многие женщины боятся принимать продукты с фитоэстрогенами, которые рассматриваются в настоящее время как важный фактор опухолевого роста в гинекологической сфере. Но важно понимать, что фитоэстрогены - это большая группа растительных активных веществ, которые связываются с рецепторами эстрогенов в тканях сосудов, нервной ткани, улучшая их работу. А в опухолевых тканях (миома, полипы, эндометриоз) они связываются с рецепторами эстрогенов, но не оказывают эффектов эстрогенов - то есть не стимулируют опухолевый рост. При этом они конкурентно занимают места для посадки эстрогенов, снижая их неблагоприятное воздействие. Ценные фитоэстрогены содержат ягоды, гранат, имбирь, тыквенные семечки, мисо, томаты, ростки красного клевера, шалфей. Кроме того, в первой половине цикла готовьте блюда из разных видов капусты (особенно полезна квашеная), болгарского перца, редиса, шпината, артишока, бобов, гороха, нута, чечевицы. Самые полезные злаковые - амарант, овес, киноа, рис. В салаты хорошо добавлять кешью, конопляное семя, тыквенные семечки, кедровые орешки, грецкие орехи и зародыши пшеницы. Именно в эти дни особую пользу женскому организму принесет настой льняного семени. А напитки обогатите вкусом имбиря, куркумы с черным перцем и корицы", - советует Коновалова.

Второй этап наступает после овуляции и до конца менструации. В это время важно обогатить пищу веществами, которые помогут справляться со стрессами и усилят выработку прогестерона - это продукты, богатые витаминами В, С, Д, Е, магнием, железом.

"Для этих дней отлично подойдут шпинат, тыква, оливки, красная свекла, спаржа, батат, амарант, гречиха, просо, киноа, рис, нут, маш, чечевица. В салаты и каши добавляем семена чиа, тыквенные семечки, семена подсолнечника, миндаль, кунжут, пекан. Перед приемом пищи рекомендуем выпивать настой семян аниса или фенхеля из расчета 1 чайная ложка на 200 мл горячей воды. А в горячие напитки добавляем гвоздику, куркуму, корицу, сырое какао", - говорит доктор.

Во второй фазе менструального цикла для уменьшения эффектов эстрогендоминирования помогут продукты, содержащие прогестероноподобные фитогормоны: финики, пажитник, клубень ямса, бобовые, инжир, бананы.