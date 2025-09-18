Почему осенью хочется больше есть и как держать вес в норме

Осенью аппетит часто усиливается, что является естественной реакцией организма на сокращение светового дня, холод и снижение активности. Нутрициолог Анна Гончарова делится советами, как сохранить бодрость, настроение и фигуру, не отказывая себе в удовольствии от еды.

Типичные проблемы с питанием осенью

С наступлением холодов возникает желание есть более калорийную и теплую пищу. Но в городских условиях энергозатраты остаются прежними, и лишние калории могут привести к перееданию.

Отличия осеннего питания от летнего

Летом предпочтение отдается легким блюдам, таким как салаты и фрукты. Осенью естественно хочется более сытного. Важно помнить основные принципы: белок, овощи, умеренное количество сложных углеводов.

Почему осенью хочется есть больше?

Короткий световой день снижает уровень серотонина, вызывая тягу к сладкому и калорийному. Меньше активности и больше времени в помещении приводят к тому, что скуку или усталость часто путают с голодом. Идея о том, что еда «согревает», скорее миф, так как выделение тепла при переваривании пищи минимально.

Как избежать переедания и набора веса?

Регулярные приемы пищи.

Белок в каждом приеме (для чувства сытости).

Овощи, даже в теплом виде (тушеные, запеченные, на гриле).

Супы или бульоны.

Идеальный осенний рацион

Рацион остается прежним, но с акцентом на сезонные продукты:

Белок (рыба, птица, яйца, бобовые).

Овощи и корнеплоды.

Источники жиров (жирная рыба или мясо, либо нежирные сорта с добавлением масла, орехов или семян – в умеренном количестве).

Умеренное количество углеводов (немного круп или картофеля).

Осень – это время наваристых супов, запеченных овощей и пряных специй. Главное правило здорового питания – баланс между вкусом и пользой, а не строгие ограничения, сообщается в дзен-канале «Благотворительный фонд "ВБлагодарность"».