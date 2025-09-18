Опрос показал, для чего россияне покупают БАДы

Треть потребителей биологически активных добавок (БАД) в России - 32% - принимают их для снижения стресса. Об этом говорится в результатах исследования МТС AdTech (текст есть у ТАСС).

"63% россиян регулярно принимают БАДы, а среди главных причин употребления - укрепление здоровья (76%), профилактика заболеваний (51%) и борьба со стрессом (32%)", - рассказали эксперты.

Только четверти опрошенным - 24% - БАДы назначили специалисты. В числе других популярных причин их употребления - стимуляция умственной активности (21%), снижение веса (11%) и спортивные достижения (10%). Без специфических причин и для общего хорошего самочувствия БАДы принимают 18% респондентов, отметили в компании.

Согласно исследованию, для укрепления здоровья и профилактики заболеваний чаще остальных БАДы употребляют беби-бумеры и миллениалы - 38% и 31% соответственно. Для общего самочувствия - представители поколения Х - 8%. Поколение Y чаще других поколений пьет БАДы для спортивных достижений и снижения веса (по 5%). Зумеры чаще остальных используют БАДы для борьбы со стрессом (16%) и по рекомендации специалистов (11%).

Из 63% россиян, принимающих БАДы, 41% делают это время от времени: по необходимости или по назначению врача. Почти каждый пятый опрошенный (18%) сообщил, что пропивает БАДы курсами, и только 4% респондентов пьют биологически активные добавки круглый год без перерыва, сообщили эксперты.

Опрос был проведен в сентябре 2025 года следи 2 тыс. россиян старше 18 лет.