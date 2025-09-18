Названы самые полезные виды рыбы для профилактики деменции

Регулярное употребление скумбрии, кильки, минтая или сельди помогает в профилактике болезни Альцгеймера. Как рассказала ТАСС врач-терапевт и нутрициолог Юлия Ватагина, для снижения риска достаточно включать такую рыбу в рацион два-три раза в неделю, а для сохранения максимального количества полезных веществ лучше всего готовить ее щадящими способами - запекать или засаливать.

21 сентября отмечается Всемирный день борьбы с болезнью Альцгеймера - одного из наиболее распространенных заболеваний среди людей старше 65 лет. По словам Ватагиной, снизить риск ее развития помогает регулярное употребление рыбы, богатой полиненасыщенными жирными кислотами Омега-3. Эти вещества улучшают работу мозга, подавляют воспалительные процессы и уменьшают уровень бета-амилоида - белка, который образует токсичные бляшки при болезни Альцгеймера.

"Многочисленные исследования подтверждают, что у пожилых людей, которые едят жирную рыбную продукцию хотя бы раз в неделю, сокращается риск болезни Альцгеймера. Для эффективной профилактики этой болезни достаточно есть рыбу два-три раза в неделю, ключевым является именно регулярность", - рассказала Ватагина, добавив, что самыми полезными и доступными видами рыб для борьбы с болезнью Альцгеймера являются сельдь, скумбрия, килька и минтай.

Она отметила, что для сохранения всех микроэлементов, питательных свойств, а также вкуса значение имеет и способ приготовления.

"Длительное нагревание при жарке ведет к распаду Омега-3 и витаминов A, E, K, B2, B1, C, B6. Лучшим вариантом приготовления для сохранения всех полезных свойств является запекание, в том числе на пару, а также засолка", - добавила специалист.

Уровень потребления рыбы

По данным исследования АНО "Агентство по продвижению рыбной продукции", с которым ознакомилось ТАСС, лишь 12% россиян старше 65 лет регулярно и в достаточном разнообразии включают рыбу в рацион. У 15% уровень потребления выше среднего - они едят не менее четырех категорий рыбной продукции каждый месяц и еще несколько хотя бы раз в год. Еще 27% россиян ограничиваются средним уровнем - около 10 категорий рыбной продукции за год.

"Мы видим серьезный разрыв между пониманием пользы рыбы и реальными привычками питания. Многие знают, что рыба необходима для здоровья, но не включают ее в регулярный рацион. Наша задача - просвещать людей, объяснять, какие виды рыбы подходят для повседневного стола, как их правильно готовить и хранить, чтобы сохранить максимум пользы. Только системная информационная работа позволит сделать употребление рыбы естественной частью образа жизни", - заявил ТАСС генеральный директор АНО "Агентство по продвижению рыбной продукции" Яков Адамов.

Опрос проведен в марте среди населения России в возрасте 18 лет и старше методом личного интервью с использованием планшетов. В исследовании участвовали 2 тыс. человек. Статистическая погрешность не превышает ±2,5% при доверительной вероятности 95%.