Какие сладости можно есть при похудении

В процессе похудения всегда тянет на сладкое, потому что чаще всего люди избегают десертов в рационе из-за высокой калорийности. Однако некоторые сладости не только не вредят фигуре, но и позволяют контролировать аппетит и не срываться на запрещенные продукты. «Вечерняя Москва» выясняла с экспертом, какие десерты можно есть без угрызений совести во время диеты.

По словам диетолога, нутрициолога Ирины Писаревой, при похудении очень важно отказываться от сладкого не резко, а постепенно сводя его потребление к минимуму, чтобы в дальнейшем не сорваться при виде «запрещенки». Будет достаточно есть менее калорийные десерты, среди которых:

пастила (без орехов);

зефир без шоколадной глазури.

В этих сладостях низкое содержание жира, нет масла или маргарина. В их основе только фруктово-ягодное пюре, в которое добавляются сахар, яичный белок и натуральные загустители (агар-агар или пектин). Калорийность таких десертов гораздо ниже в сравнении с конфетами, печеньем и тортами. В зефире без глазури и в пастиле также в определенном количестве содержится клетчатка, которая полезна для ЖКТ. А их калорийность чуть выше 300 калорий на 100 граммов, тогда как в молочном шоколаде — от 500 до 600 калорий на 100 граммов, — пояснила Писарева.

Она дополнила, что, помимо этих сладостей, во время диеты также можно есть:

горький шоколад с высоким содержанием какао;

желе;

фруктовый мармелад;

сухофрукты.

Даже если включать эти сладости в рацион каждый день, но при этом соблюдать определенные правила потребления, лишние килограммы продолжат уходить, заверила диетолог.

Лучше есть их не на голодный желудок, а после основного приема пищи: так сахар усваивается медленнее. Также стоит помнить, что в первой половине дня — до 16:00 — калории сжигаются быстрее из-за того, что человек двигается больше. Поэтому баловать себя стоит после завтрака или обеда. Но при этом важно оставаться в дефиците калорий, потому что даже полезные сладости могут прибавить лишние килограммы. К примеру, если человек запланировал десерт после обеда, количество гарнира придется сократить, чтобы не останавливать процесс похудения, — сказала Писарева.

Также важно регулировать количество сладостей в течение дня в рационе, предупредила диетолог:

1–2 кусочка пастилы;

1–2 зефира;

15–20 граммов горького шоколада;

3–4 сухофрукта;

20–30 граммов фруктового мармелада или желе.

В процессе похудения также важно есть достаточно овощей, потому что они содержат большое количество клетчатки, что способствует быстрому и длительному насыщению и улучшает работу ЖКТ.